A Mendrisio e Stabio giudici di pace cercansi

Una partenza già avvenuta e una fine di mandato vicina. Succede alla Giudicatura di pace di Mendrisio – dove il posto di supplente è vacante dopo le dimissioni di Antonella Grassi Coduri – e in quella del Circolo di Stabio, dove il titolare, Vinicio Malfanti, si appresta a lasciare l’incarico per raggiunti limiti di età. La Cancelleria dello Stato ha già aperto la corsa ai successori, fissando – per entrambi i Circoli – il 23 marzo il termine ultimo entro il quale poter inoltrare le candidature. E c’è già la data per eventuali elezioni, nel caso in cui dovessero presentarsi due o più nomi per l’ambìto mandato. Intanto, Malfanti, in carica da 11 anni, traccia un bilancio positivo della sua esperienza di giudice di pace.