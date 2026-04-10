190 “beccati” al valico senza bollino

Weekend pasquale caldo al valico autostradale di Chiasso dove 190 conducenti sono stati “beccati” senza contrassegno ed hanno pagato una multa di 200 franchi. I controlli li hanno effettuati i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per verificare se i veicoli in uscita dalla Svizzera fossero muniti del necessario contrassegno. Dal 3 al 6 aprile scorso, quindi, i collaboratori dell’UDSC al valico autostradale a Chiasso hanno controllato complessivamente 1’620 veicoli, 190 dei quali circolavano senza il contrassegno richiesto. I conducenti inadempienti hanno dovuto acquistare il contrassegno in loco e pagare inoltre una multa di 200 franchi. L’UDSC effettua regolarmente controlli relativi al contrassegno autostradale. Anche la polizia controlla sul territorio nazionale se i veicoli ne dispongono. È soggetto all’obbligo chiunque utilizzi le autostrade e le semiautostrade svizzere con il proprio veicolo.