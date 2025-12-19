HC Chiasso, il valore del percorso è crescita

Il fine settimana rossoblù ha proposto risultati alterni, ma anche numerosi segnali positivi, soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della crescita dei singoli e dei gruppi. Dalle giovanili alle squadre dei grandi, l’impegno non è mai mancato, anche quando il risultato finale non ha sorriso.

I leoncini hanno vissuto un’esperienza intensa al torneo U12 di Lugano, chiuso con due vittorie e tre sconfitte. Al di là dei numeri, si è trattato di un banco di prova utile per confrontarsi con realtà diverse e accumulare esperienza, fondamentali in una fase che guarda più al percorso che al risultato.

L’U14 è stata impegnata a Innerschwyz in una partita molto combattuta. L’avvio è stato ideale, con il doppio vantaggio firmato da Theo Fumagalli e Sebastian Corrias. I padroni di casa hanno però reagito accorciando prima della pausa e completando la rimonta a inizio secondo tempo. La risposta rossoblù è stata immediata con Daniel Buscone, mentre Aaron Peretti ha poi riportato avanti il Chiasso al giro di boa. Nel finale, l’Innerschwyz ha però preso il largo, chiudendo sul 7-4. Nonostante la sconfitta, buona la prova dei chiassesi, capaci di lottare per tutti i 60 minuti.

Netta e senza appello la vittoria dell’U16 contro il Wohlen. È stato necessario un quarto d’ora per sbloccare il risultato, ma da quel momento i rossoblù hanno preso il controllo totale della partita, chiudendo con un eloquente 20-2. A referto sono finiti Oliviero Centonze, Teo Filippini e Atena Raviscioni; doppietta invece per Eric Guarnieri, Giovanni Bernasconi, Sean Gallotti e Filippo Tenca; tripletta per Novak Salas Savic, William Beretta e Tommaso Re Fraschini, a conferma di una prestazione corale e di grande intensità.

Trasferta impegnativa per l’U18 TOP sul ghiaccio del Basilea, dove i ragazzi di Mauro Grisi hanno ancora una volta mostrato grande forza mentale. Sotto 3-0, il Chiasso ha reagito con Tobia Rizza e Leon Lovecchio, trovando poi il pareggio ancora con Rizza. Nel secondo tempo, in short hand, Alex Crescini ha firmato il momentaneo vantaggio. I padroni di casa sono però tornati avanti, ma nel terzo periodo Riccardo Sormani ha riacceso le speranze sul 6-4, prima di un nuovo botta e risposta finale: ancora i basilesi a segno, poi Crescini con la sua seconda rete personale. Sul finire, a porta vuota, il Basilea ha chiuso definitivamente l’incontro, lasciando la consapevolezza di una prova di carattere in vista dell’ultima partita di regular season.

In Terza Lega, contro il Nivo, i rossoblù hanno disputato una buona prova nonostante la sconfitta, confermando i vari segnali di miglioramento. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso con il vantaggio dei sopracenerini, a inizio secondo un gol in short hand ha complicato la situazione. La reazione è arrivata con la rete di Cristian Gaeta (nella foto) ma, con i pochi giocatori a disposizione, la fatica si è fatta sentire e ha portato a un blackout che ha permesso al Nivo di allungare fino al 4-1. Nel terzo periodo il Chiasso ha continuato a lottare, subendo solo due gol negli ultimi istanti.

Serata difficile per la Seconda Lega a Zurigo contro i Dürnten Vikings, con una sconfitta per 6-1. Dopo un primo tempo chiuso sul 3-1, con una rete subita in inferiorità numerica, l’unico gol rossoblù è stato realizzato da Stefano Spinedi. Il secondo tempo è stato molto equilibrato e privo di marcature, mentre nel terzo i padroni di casa hanno trovato altre tre reti, chiudendo la partita.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo fine settimana sarà di pausa per i più piccoli, che continueranno ad allenarsi in vista dei tornei internazionali giovanili di inizio gennaio a Chiasso. Il calendario propone però già nuove sfide importanti, con la 3.a Lega impegnata stasera ad Ascona contro il Vallemaggia, l’U14 e la 2.a Lega in casa sabato, e domenica dedicata alle partite dell’U16 e all’ultima di regular season dell’U18 TOP contro l’Olten.

Questa sera, inoltre, i ragazzi rossoblù saranno presenti al Piazzale alla Valle di Mendrisio con il Club del Tappo e vi aspettano numerosi! L’intero ricavato sarà infatti devoluto a sostegno del settore giovanile.