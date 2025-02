Stabio Snakes, primi in solitaria

La Prima squadra di Stabio chiude il girone di andata del campionato cantonale senior con una sola sconfitta. Nel minibasket crescono i numeri e le soddisfazioni!

In Prima lega regionale siamo giunti al termine del girone di andata. Gli Stabio Snakes U23 sono stati sicuramente la rivelazione di questo campionato. La giovane squadra – con diversi inserimenti provenienti dalle giovanili RPM – ed uno staff completamente rinnovato ha saputo portare in palestra la giusta armonia per lavorare forte e bene. I risultati sul campo non si sono fatti attendere. Un successo dopo l’altro, fatta eccezione per l’unico incontro perso per 1 punto in casa contro Viganello, hanno portato i ragazzi di Davide Cantarelli e Andrea Stephani ad essere, dopo la vittoria in Coppa Ticino, anche primi in solitaria della classifica del campionato. Ora però arriva il difficile. Stabio non è più una sorpresa per gli avversari e mantenere il primato non sarà compito facile. Ad attendere gli Snakes, infatti, le partite di ritorno sui difficili campi di Viganello, Mendrisio e Lugano, probabilmente le squadre più attrezzate.

Per il presidente dell’AS Basket Stabio, Davide Agosta, la soddisfazione è grande: “Sì, molta! Nella scorsa stagione siamo partiti con il progetto di una prima squadra U23 per accogliere i giovani ragazzi in uscita da RPM e per fare da Farm Team alla Prima squadra SAV inserita nel campionato di 1LN. È stato un anno difficile per i risultati sul campo ma che ci ha fatto fare un’importante esperienza. Con la nuova stagione abbiamo cambiato lo staff tecnico e migliorato il coinvolgimento dei ragazzi della U18 nazionale RPM. Con l’arrivo di alcuni elementi di grande valore tecnico e uno staff capace di creare il giusto mix, i risultati non si sono fatti attendere!”.

L’obiettivo per il finale di stagione? “Sicuramente continuare così. A Stabio c’è grande entusiasmo attorno a questa squadra e non solo per i risultati. Anche tutto il movimento giovanile e del minibasket guarda positivamente a questa squadra, nella quale ci sono diversi ragazzi cresciuti proprio con la maglia biancoverde come il capitano Samuele Bassetti. Abbiamo dei progetti legati anche alla nuova palestra tripla ma, nello sport, si è un poco scaramantici e quindi attendiamo per poter svelare cosa bolle in pentola… perché la pentola bolle” chiude Agosta.

Crescono le “biscette”

Anche il minibasket a Stabio gode di una fase molto favorevole. L’ottimo lavoro di Mirko Giordani, responsabile tecnico degli Snakes, sta producendo risultati che ben fanno sperare per il futuro. Gli U6 delle coach Daniela ed Attilia sono numericamente ai massimi storici, gli U8 di Mirko e Giulia possono contare su 17 bambini super motivati, negli U10 degli allenatori Mirko, Alessandro e Renzo, dopo la pausa natalizia, hanno iscritto ben due squadre mentre la U12 dei coach Francesco, Luca e Mirko si sta risollevando da un periodo numericamente un po’ limitato. Anche in campo le soddisfazioni non mancano e, dove non si guadagna la vittoria, l’impegno e la voglia di migliorare è sovrana.