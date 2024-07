FC Mendrisio: i nuovi volti si presentano

Il Mendrisio prosegue il suo percorso estivo che porterà all’esordio in campionato il 3 agosto sul campo del Kosova. Nelle ultime settimane, la squadra di Stefani e Reclari è scesa in campo per i primi test.

Subito convincente la prova fornita contro la U21 del Lugano, di una categoria superiore, sconfitta per 0-1 con la rete di Becchio. Nel quadrangolare di Bellinzona, invece, il Mendrisio è stato sconfitto da Paradiso e Bellinzona. Ma, più del risultato, serviva mettere carburante nelle gambe in vista di quando si farà sul serio.

La preparazione – ci dice il vice Sandro Reclari – sta procedendo bene. La società ha lavorato per darci la possibilità di preparare al meglio la stagione, permettendoci di allenarci all’Adorna e preservare così l’erba del Comunale. I ragazzi sono riusciti a pianificare per tempo le vacanze così da permetterci di lavorare a pieno organico.

In particolare, aggiunge, stiamo lavorando sull’aspetto fisico, senza tralasciare i nostri principi di gioco. Stiamo anche integrando i nuovi arrivi per creare un gruppo sano che lavora con entusiasmo e la giusta voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro. Sui nuovi aggiunge Sono giocatori molto validi che hanno permesso di ampliare la rosa, ringiovanire l’organico e aumentare la concorrenza per una maglia da titolare, ingredienti essenziali per affrontare bene un campionato impegnativo come la Prima Lega.

Siamo andati a scoprire qualcosa di più su due dei nuovi: i difensori Matteo Lape e Santiago Pedrazzini, entrambi provenienti dal Lugano U21.

Soprannome?

Pedrazzini: “Santi”

Lape: “Matteo”.

Ruolo?

Pedrazzini: Difensore centrale.

Lape: Terzino destro o sinistro.

Squadra del cuore?

Pedrazzini: La magica Roma.

Lape: Juventus.

Ultime vacanze?

Pedrazzini: Salento, Puglia.

Lape: Tre giorni a Madrid e tre in Liguria con la ragazza.

La prima impressione della nuova società?

Pedrazzini: Vuole vincere e divertire il numeroso pubblico.

Lape: Ha dimostrato stima e interesse. Mendrisio è un club con una grande storia alla spalle.

Se battiamo il Lucerna?

Pedrazzini:… viene giù il Magnifico borgo.

Lape:… prometto di non giocare alla Play fino a gennaio 2025, così anche la ragazza è contenta.

Tifosi, vi prometto che…

Pedrazzini: Difenderò la maglia con i denti.

Lape: Darò il massimo per raggiungere i nostri obiettivi e divertire i tifosi.

Pregio personale?

Pedrazzini: Non ho pregiudizi sulle persone e non mi piace che ce ne siano.

Lape: Sono molto disponibile e cerco di aiutare tutti.

Difetto personale?

Pedrazzini: Non vivo senza la mia mamma e il mio papà.

Lape: Penso troppo in certe situazioni. Questo mi porta a mettermi pressioni inutili.