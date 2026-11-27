L’inverno è già qui per il Mendrisio e per tutte le compagini di Prima Lega. I momò si sono congedati dal proprio pubblico ospitando il Thalwil nell’ultimo impegno del 2026 al Comunale. Il girone d’andata dei bianconerorossi si chiude in crescendo con il terzo risultato utile consecutivo. Alla vittoria contro il Gossau e il pareggio sul campo del Baden arriva l’1-1 casalingo contro il Thalwil che manda, di fatto, in archivio l’anno calcistico del Mendrisio.

Per l’ultimo atto della prima parte di stagione al Comunale, mister Stefani deve fare a meno dello squalifcato Becchio e propone Josipovic come terminale offensivo affiancato da Rossini e Lago. Regia di centrocampo affidata a Milosavljevic, Martinelli e De Biasi. Lape, Brancher, Sportelli e De Petri i difensori davanti a Candeloro.

Mendrisio e Thalwil si studiano nelle prime fasi e i primi a provarci sono gli ospiti dopo cinque minuti, ma la conclusione viene abilmente bloccata da Candeloro. I ticinesi preparano la risposta e prima della pausa affondano in aria reclamando un tocco di mano non ravvisato dall’arbitro. Lo 0-0 resta lo specchio di una partita equilibrata fino al 63’, quando il Thalwil trova per primo la via del gol grazie a un calcio di rigore trasformato da Haliti. Ma, ne abbiamo avuto prova e riprova, mai dare il Mendrisio per morto. Nell’assalto finale viene premiata l’intraprendenza dei momò: a cinque minuti dalla fine è Brancher, il più lesto in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ad insaccare il gol del pareggio. Galvanizzato dalla rete trovata, il Mendrisio prova il tutto per tutto e al 96’ ha ancora le forze di mettere i brividi alla difesa del Thalwil. Il pallone, però, scivola in rimessa dal fondo.

Si chiude così un girone d’andata da due vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte per un bottino di 14 punti e una classifica che richiede maggiore attenzione per trascorrere una primavera all’insegna della spensieratezza.

La fotografia dell’andata

Il miglior marcatore dell’andata dei momò è Andreas Becchio, a segno nove volte in 14 partite. Capitan Martinelli, invece, guida la classifica dei più impiegati con 1410’ all’attivo, seguito da Candeloro, Becchio e De Petri. Il Mendrisio resta in corsa per la qualificazione alla prossima edizione di Coppa Svizzera. L’appuntamento del prossimo 13 marzo al Comunale contro il Freienbach rappresenta l’ultimo ostacolo per strappare il pass che mette in palio un posto al tabellone principale.

Classifica al termine

del girone d’andata

San Gallo U21 (34), Taverne (33), Kosova (27), Tuggen (27), Baden (25), Collina d’Oro (25), Thalwil (20), Freienbach (19), Wettswil-Bonstetten (18), Eschen/Mauren (15), Dietikon (15), Gossau (15), Locarno (14), Mendrisio (14), Winterthur U21 (14), Widnau (12).