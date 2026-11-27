Rilancio per il progetto di aggregazione del Basso Mendrisiotto. Il Consiglio di Stato è infatti pronto a contribuire alla fusione tra i Comuni di Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo con un investimento di 6 milioni di franchi. È quanto hanno comunicato la scorsa settimana i funzionari della Sezione degli Enti locali, facendosi interlocutori degli intendimenti del Governo, in un incontro con i membri della Commissione di studio. C’è di più. La Commissione, a maggioranza, ha deciso di voler portare avanti il rapporto sul progetto di aggregazione e di portarlo ai voti dei 5 Consigli comunali entro il 31 marzo.