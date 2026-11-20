La manifestazione è adesso. Aderendo alla giornata europea di lotta in programma in 25 Paesi oggi, venerdì 20 novembre, anche la coalizione ticinese dello Sciopero giovanile si annuncia presente e sarà della partita. E così, alle 15, dal piazzale della stazione di Bellinzona, partirà il corteo di studentesse e studenti, apprendisti e apprendiste, giovani lavoratrici e lavoratori. Gli intenti sono pacifici – assicurano da giorni i promotori – allontanando gli scenari degli scontri con la forze dell’ordine e di vetrine dei negozi infrante avvenuti in molte città, fra cui nella vicina Milano. Lo sciopero ha ottenuto l’autorizzazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, nonché delle direzioni scolastiche, entro certi limiti, e della polizia.

Quali sono le motivazioni che spingono alla piazza? “La rabbia e il disagio delle giovani generazioni chiedono risposte politiche concrete” – ha evidenziato la coalizione ticinese dello Sciopero giovanile una settimana fa nel corso di una conferenza stampa, sottolineando: “Il confronto pubblico deve affrontarne le cause e dare spazio alle rivendicazioni: formazione, lavoro, alloggi, cure, giustizia climatica e pace. È su questi obiettivi che si unisce la nostra coalizione ed è su questi contenuti che chiediamo di essere ascoltati”.

Precise sono le richieste: “Una formazione accessibile e di qualità: fermare i tagli alla scuola pubblica, garantire personale e risorse adeguati e sostenere il diritto allo studio indipendentemente dal reddito familiare”. E ancora: “Lavoro dignitoso e autonomia: salari sufficienti per vivere, condizioni di lavoro rispettose e misure contro la precarietà e lo sfruttamento negli stage; alloggi e cure accessibili: permettere alle giovani e ai giovani di trovare casa, sostenere i premi di cassa malati e curarsi senza rinunce economiche”. Fra le rivendicazioni spiccano servizi pubblici e protezione sociale: “investire nella scuola, nella sanità e nel sostegno alle persone, riconoscendo il lavoro di chi garantisce questi servizi” e inoltre i giovani si battono per la giustizia climatica e la pace e sottolineano l’urgenza di “affrontare la crisi climatica con investimenti socialmente giusti e opporsi alla militarizzazione e alle politiche di riarmo”.

Dichiarano ancora i protagonisti della manifestazione: “Vogliamo poter studiare, lavorare e costruire il nostro futuro anche in Ticino, senza essere costretti a partire per mancanza di prospettive. Chiediamo alle autorità di confrontarsi con queste esigenze e di cambiare le priorità delle politiche pubbliche”.

La coalizione ticinese dello Sciopero giovanile è formata da Gioventù Socialista (GISO), Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA), Sciopero per il clima (SpC), Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), Gioventù Comunista (GC) e Giovani Verdi (GV). E oggi declinerà tutte le tematiche evocate attraverso striscioni, fra cui quello che recita “Lottiamo per il nostro futuro, non per le loro guerre” metterà corpo e parole per far sentire la propria voce. “in un percorso che si fonda sulla partecipazione e sulla costruzione di una mobilitazione pacifica e accessibile”.

I giovani hanno già annunciato che parteciperanno pure alla mobilitazione promossa da VPOD, OCST e SIT il 24 novembre alle 18 davanti a Palazzo del Governo a Bellinzona, contro i tagli cantonali e per il recupero del carovita del personale pubblico, parapubblico e sociosanitario. “Le condizioni di studio delle giovani generazioni e le condizioni di lavoro di chi insegna, cura e garantisce i servizi alla popolazione – evidenziano – sono strettamente legate. Difendere il personale significa difendere anche la qualità dei servizi sui quali tutte e tutti dobbiamo poter contare. Il 20 e il 24 novembre sono due appuntamenti di una lotta comune contro l’austerità, per il potere d’acquisto e per servizi pubblici adeguati”.

La coalizione invita “le giovani e i giovani a partecipare a entrambe le mobilitazioni e a costruire questa solidarietà nelle scuole, nei luoghi di formazione e sul lavoro”.

“Più di tutto siamo contro la militarizzazione”

Non solo piazza, anche scuola. Oggi, 20 novembre, in mattinata in diversi istituti scolastici del Cantone sono in agenda presidi e incontri sulle tematiche al centro della manfistazione: le politiche di austerità, le mobilitazioni in Europa. ErreDiPi, Adsms e Movimento della Scuola, in collaborazone con altre sedi scolastiche hanno preparato eventi nei licei in preparazione della mobilitazione del pomeriggio. Al liceo di Mendrisio interverrà Alberto Azzi, già docente di economia e diritto, illustrando il contesto economico, le ragioni della crisi e delle proteste, la spesa pubblica per la scuola. In agenda anche l’assemblea degli allievi con l’adesione del SISA, Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti. Leo Dennler, studente di 4a liceo a Mendrisio, attivo su più fronti, fra cui SISA e Sciopero per il clima, dichiara a l’Informatore alla vigilia della manifestazione: “Qual è l’aspetto di primo piano che mi spinge a mobilitarmi? Sicuramente la corsa della Svizzera agli armamenti, le politiche in atto per aumentare il budget di 8 miliardi di franchi all’anno di spesa per la sicurezza a discapito del servizio pubblico, per il quale invece si propongono tagli. Questo è il primo punto che preoccupa me e tutti i giovani: abbiamo già visto tagli a USI e SUPSI col conseguente aumento delle rette. Scendo inoltre in piazza venerdì (oggi, ndr.) per esprimere il mio dissenso sulla modifica della legge sul materiale bellico in votazione il 29 novembre”. Ma le manifestazioni in Francia, Germania e Italia rivestono un tenore diverso dal vostro? “Sì, tuttavia c’è un denominatore comune: a unirci tutti in Europa è la detestabile corsa agli armamenti e alle politiche volte alla militarizzazione della società. Per quanto attiene invece alla scuola, le città europee protestano più in difesa delle infrastrutture scolastiche. Da noi non c’è quella precarietà, anche se a ben guardare – nonostante si stia costruendo la nuova sede – anche al liceo di Mendrisio mancano i condizionatori e un sacco di tapparelle sono rotte”. Perché altri giovani non aderiranno alla manifestazione? “Per la narrazione che tanto in Svizzera tutto funziona e non c’è nessun problema. Noi sentiamo tanta responsabilità per questo sciopero, vogliamo fare bene e che tutto si svolga al meglio”. Temete scontri? “No, i nostri intenti sono assolutamente pacifici”.