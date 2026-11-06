La Fiera di San Martino valorizza le filiere regionali

Da
Paola
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In questi giorni si prepara la fiera di San Martino.

Da giorni fervono i preparativi di capannoni, gazebo, bancarelle, collegamenti elettrici… È in allestimento la Fiera di San Martino, appuntamento storico che animerà Mendrisio dall’11 al 15 novembre prossimi. Da quattro secoli, ogni mese di novembre i prati di San Martino si animano di colori, profumi, voci, per accogliere abitanti del Mendrisiotto e del resto del Cantone oltre che visitatori dall’Italia. L’atmosfera è festosa e unisce storia, cultura e convivialità. Le origini della fiera risalgono al 1684 quando venne autorizzata la prima edizione. Oggi è luogo d’incontro tra generazioni e opportunità per valorizzare tradizioni, prodotti e realtà del distretto. Il Comune annuncia gli appuntamenti della cinque-giorni alla piana di San Martino. L’11 novembre, dalle 9 alle 24 è prevista la scuola in fattoria; alle 11 verrà celebrata la Messa nella chiesetta. Giovedì 12 novembre la fiera proseguirà dalle 9 alle 24, sempre con ampio spazio alla scuola in fattoria. Venerdì 13 novembre gli orari si amplieranno dalle 9 all’una di notte e sarà dato ancora spazio alla scuola in fattoria, mentre dall 17.30 alle 20, ci sarà il Salone del vino e del formaggio. Sabato 14 novembre la Fiera si protrarrà ancora dalle 9 all’una di notte; una conferenza sulle filiere locali  è in programma dalle 14 alle 16, mentre dalle 17.30 alle 20 ci sarà il Salone del vino e del formaggio. Domenica 15 novembre alle 10 è prevista la parata delle zucche e alle 11 la Messa. Alcune associazioni o iniziative si segnalano per i giorni della tradizione di San Martino a Mendrisio.

Le filiere regionali in una conferenza BFH-HAFL e Unione Contadini Ticinesi
Si terrà sabato 14 novembre dalle 14 alle 16 nell’ambito della fiera del santo del mantello. A proporla sono la BFH-HAFL e l’Unione dei Contadini Ticinesi. Si intitola “Filiere regionali: l’importanza delle catene di valore agroalimentari cantonali”. Chi è interessato deve confermare la propria presenza entro oggi 6 novembre al link www..bfh.ch/hafl/conferenza-ticino. La conferenza vedrà la partecipazione del sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, di Peter Spring, capo del Dipartimento di Agronomia BFH-HAFL; Giacomo Bassetti, membro del Comitato dell’Unione dei Contadini Ticinesi e presidente dei Giovani Contadini Ticinesi; Alex Farinelli, presidente della Società Ticinese di Economia Alpestre; Enzo Ortelli, viticoltore ed ex studente BFH-HAFL.

• L’Associazione per la cooperazione Ticino Uganda
L’Associazione per la cooperazione Ticino Uganda (ACT-U), in collaborazione con lo Chef Matteo Duma, aspetta la popolazione alla Fiera di San Martino dall’11 al 15 novembre.
Nel capannone nr. 53 si potranno dunque gustare i piatti della tradizione: polenta e brasato, polenta e zola, trippa, e pizzoccheri. Dalla griglia: arrosticini e panini con salamella, luganighetta, bratwurst. Per chiudere in dolcezza ci sarà una ricca scelta di pasticceria assortita!

• Mendrisiotto Turismo alla Fiera per la prima volta con la Ferrovia Monte Generoso
Lo stand per la prima volta condiviso fra Mendrisiotto Turismo e Ferrovia del Generoso, accoglierà residenti e visitatori per 5 giornate di scambio e incontro, offrendo l’occasione di conoscere più da vicino le attività dell’ente turistico, scoprire progetti, offerte e novità nonché raccogliere idee per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio. La partecipazione del pubblico e l’interesse dimostrato negli scorsi anni, hanno confermato il valore di questo appuntamento per Mendrisiotto Turismo. Lo stand condiviso evidenzia il valore della collaborazione fra gli attori turistici regionali e permette di presentare al pubblico le numerose esperienze proposte dalla montagna: dal viaggio a bordo dello storico treno a cremagliera alle soste gastronomiche al Buffet Bellavista e al Fiore di pietra, dalle escursioni lungo i sentieri e il programma degli eventi ricreativi. Lo stand di Mendrisiotto Turismo e Ferrovia Monte Generoso sarà aperto dall’11 al 15 novembre dalle 9.30 alle 17.30.

FC Rancate dice “presente” alla tradizione
Come da tradizione, anche l’FC Rancate sarà presente alla Fiera con il suo punto ristoro nei pressi della chiesetta. “Non potevamo mancare a questo appuntamento autunnale per noi momò e non solo! Ci saremo tutti i giorni – scrive la società – ad iniziare da mercoledì 11 novembre e nei giorni a seguire fino a domenica 15 novembre con un fornitissimo bar dove verrà proposta l’originale birra HB dell’Oktoberfest di Monaco e una qualità di vini proposti da vinificatori nostrani e cocktail per i palati fini”. Inoltre si potranno gustare prodotti alla griglia come il mitico cudeghin, il bratwurst e il tomino, accompagnati da patatine fritte e dai Falafel, classiche “Balett da züca nustrana”. Non mancheranno gli arrosticini di ovino. “Vi attendiamo numerosi!”

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