La Fiera di San Martino valorizza le filiere regionali

Da giorni fervono i preparativi di capannoni, gazebo, bancarelle, collegamenti elettrici… È in allestimento la Fiera di San Martino, appuntamento storico che animerà Mendrisio dall’11 al 15 novembre prossimi. Da quattro secoli, ogni mese di novembre i prati di San Martino si animano di colori, profumi, voci, per accogliere abitanti del Mendrisiotto e del resto del Cantone oltre che visitatori dall’Italia. L’atmosfera è festosa e unisce storia, cultura e convivialità. Le origini della fiera risalgono al 1684 quando venne autorizzata la prima edizione. Oggi è luogo d’incontro tra generazioni e opportunità per valorizzare tradizioni, prodotti e realtà del distretto. Il Comune annuncia gli appuntamenti della cinque-giorni alla piana di San Martino. L’11 novembre, dalle 9 alle 24 è prevista la scuola in fattoria; alle 11 verrà celebrata la Messa nella chiesetta. Giovedì 12 novembre la fiera proseguirà dalle 9 alle 24, sempre con ampio spazio alla scuola in fattoria. Venerdì 13 novembre gli orari si amplieranno dalle 9 all’una di notte e sarà dato ancora spazio alla scuola in fattoria, mentre dall 17.30 alle 20, ci sarà il Salone del vino e del formaggio. Sabato 14 novembre la Fiera si protrarrà ancora dalle 9 all’una di notte; una conferenza sulle filiere locali è in programma dalle 14 alle 16, mentre dalle 17.30 alle 20 ci sarà il Salone del vino e del formaggio. Domenica 15 novembre alle 10 è prevista la parata delle zucche e alle 11 la Messa. Alcune associazioni o iniziative si segnalano per i giorni della tradizione di San Martino a Mendrisio.

• Le filiere regionali in una conferenza BFH-HAFL e Unione Contadini Ticinesi

Si terrà sabato 14 novembre dalle 14 alle 16 nell’ambito della fiera del santo del mantello. A proporla sono la BFH-HAFL e l’Unione dei Contadini Ticinesi. Si intitola “Filiere regionali: l’importanza delle catene di valore agroalimentari cantonali”. Chi è interessato deve confermare la propria presenza entro oggi 6 novembre al link www..bfh.ch/hafl/conferenza-ticino. La conferenza vedrà la partecipazione del sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, di Peter Spring, capo del Dipartimento di Agronomia BFH-HAFL; Giacomo Bassetti, membro del Comitato dell’Unione dei Contadini Ticinesi e presidente dei Giovani Contadini Ticinesi; Alex Farinelli, presidente della Società Ticinese di Economia Alpestre; Enzo Ortelli, viticoltore ed ex studente BFH-HAFL.

• L’Associazione per la cooperazione Ticino Uganda

L’Associazione per la cooperazione Ticino Uganda (ACT-U), in collaborazione con lo Chef Matteo Duma, aspetta la popolazione alla Fiera di San Martino dall’11 al 15 novembre.

Nel capannone nr. 53 si potranno dunque gustare i piatti della tradizione: polenta e brasato, polenta e zola, trippa, e pizzoccheri. Dalla griglia: arrosticini e panini con salamella, luganighetta, bratwurst. Per chiudere in dolcezza ci sarà una ricca scelta di pasticceria assortita!

• Mendrisiotto Turismo alla Fiera per la prima volta con la Ferrovia Monte Generoso

Lo stand per la prima volta condiviso fra Mendrisiotto Turismo e Ferrovia del Generoso, accoglierà residenti e visitatori per 5 giornate di scambio e incontro, offrendo l’occasione di conoscere più da vicino le attività dell’ente turistico, scoprire progetti, offerte e novità nonché raccogliere idee per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio. La partecipazione del pubblico e l’interesse dimostrato negli scorsi anni, hanno confermato il valore di questo appuntamento per Mendrisiotto Turismo. Lo stand condiviso evidenzia il valore della collaborazione fra gli attori turistici regionali e permette di presentare al pubblico le numerose esperienze proposte dalla montagna: dal viaggio a bordo dello storico treno a cremagliera alle soste gastronomiche al Buffet Bellavista e al Fiore di pietra, dalle escursioni lungo i sentieri e il programma degli eventi ricreativi. Lo stand di Mendrisiotto Turismo e Ferrovia Monte Generoso sarà aperto dall’11 al 15 novembre dalle 9.30 alle 17.30.

• FC Rancate dice “presente” alla tradizione

Come da tradizione, anche l’FC Rancate sarà presente alla Fiera con il suo punto ristoro nei pressi della chiesetta. “Non potevamo mancare a questo appuntamento autunnale per noi momò e non solo! Ci saremo tutti i giorni – scrive la società – ad iniziare da mercoledì 11 novembre e nei giorni a seguire fino a domenica 15 novembre con un fornitissimo bar dove verrà proposta l’originale birra HB dell’Oktoberfest di Monaco e una qualità di vini proposti da vinificatori nostrani e cocktail per i palati fini”. Inoltre si potranno gustare prodotti alla griglia come il mitico cudeghin, il bratwurst e il tomino, accompagnati da patatine fritte e dai Falafel, classiche “Balett da züca nustrana”. Non mancheranno gli arrosticini di ovino. “Vi attendiamo numerosi!”