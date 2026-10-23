Sagra della zucca: Castel San Pietro si tinge di arancione

Un “gigante” da vedere e da immortalare con un selfie: una zucca del peso di 470 chilogrammi darà il benvenuto ai visitatori della 13.a edizione della Sagra della zucca che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 ottobre al centro scolastico di Castel San Pietro e presso la fattoria dell’Istituto Sant’Angelo di Loverciano.

Il programma è fitto di appuntamenti: il mercatino sarà allestito domani dalle 14 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 16.30, momento in cui è previsto il clou della manifestazione con la premiazione della “Zucca Regina”, tramite votazione popolare.

Il taglio del nastro è in agenda domani alle 14. Mezz’ora più tardi i bambini potranno prendere parte al primo intaglio della zucca; alle 15 è prevista una dimostrazione di agility dei cani dell’Associazione Amici a 6 zampe di Castello. Seguiranno lo spettacolo per i più piccoli “Il lupo curioso” e un lavoretto con piantine e vasetti. Alle 16 si esibirà un gruppo di parapendisti guidato da Tennesse Caldelari tra evoluzioni aeree e una sfida emozionante, ovvero centrare un bersaglio con piccole zucche, che andranno in regalo ai presenti. L’esperto Tiziano Pedrinis parlerà alle 17 della coltivazione della zucca.

Tra le attività collaterali ci saranno giri a cavallo, gonfiabili, truccabimbi e laboratori creativi.

Alla fattoria della Villa di Loverciano verranno proposti visita agli animali, merenda del contadino e giochi in corte, oltre alla proiezione del filmato del 75° di fondazione dell’Istituto Sant’Angelo.

Domenica 25 ottobre alle 11 è in programma una degustazione di vini cui seguirà il concerto con i corni delle alpi del Gruppo Quartieri alti. A mezzogiorno sarà servito il pranzo con piatti a base di zucca sulle note del duo musicale Lorenza&Francesco. Alle 14 ci sarà il secondo corso di intaglio della zucca per i bambini e una dimostrazione culinaria.

Le zucche saranno le regine indiscusse delle due giornate: si potranno acquistare sulle bancarelle o assaporare, grazie a preparazioni dolci e salate, fra torte e biscotti, lasagne e formaggio da raclette.

Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare al concorso portando nella giornata di domani, entro le 14, zucche di forme o colori originali.

La Sagra della zucca di Castel San Pietro si svolgerà al coperto con qualsiasi tempo; tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Le informazioni si trovano sulla pagina web www.sagradellazucca.ch.