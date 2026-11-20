Tre milioni e 800 mila franchi per riqualificare Piazza Baraini a Genestrerio.

È questa la somma liberata dal Municipio di Mendrisio. L’investimento, che approderà presto ai voti del Consiglio comunale, si propone “la creazione di spazi aggregativi verdi, attrattivi e facilmente fruibili, capaci di favorire la socialità e di migliorare la qualità di vita degli abitanti” – evidenzia l’Esecutivo nel messaggio municipale, che aggiunge: “Il nuovo assetto intende rispondere in modo più adeguato alle sfide climatiche attuali e future. In linea con la strategia della Città 2035, specialmente interpretando gli obiettivi relativi alla qualità residenziale, alla salvaguardia del paesaggio e a vivere lo spazio, viene promossa la presenza di vegetazione, di aree ombreggiate e di superfici permeabili, elementi sempre più importanti per garantire condizioni di comfort e resilienza”.

Per Piazza Baraini, e in una seconda tappa per i terreni adiacenti situati all’interno della curva della strada cantonale, è fra l’altro prevista la realizzazione di un bosco urbano. La visione strategica del comparto di Genestrerio è stata già presentata dal Municipio alla Commissione di quartiere il 12 giugno 2023 e il giorno successivo alla cittadinanza. L’intervento richiederà una riduzione dei posteggi, ma la misura sarà provvisoria e confinata al periodo della seconda tappa dei lavori. Durante la riqualifica della Piazza saranno comunque mantenuti 6 stalli, di cui 1-2 per disabili. L’investimento contempla anche nuove canalizzazioni e il rinnovo della rete di illuminazione pubblica. Il Municipio di Mendrisio ha licenziato anche la relativa Variante di Piano regolatore del Quartiere di Genestrerio – Comparto di Piazza Baraini/Chiesa S. Antonio Abate.

L’obiettivo? Conferire una nuova identità paesaggistica al rione, “ripensandone il rapporto tra edificato, spazi aperti e territorio circostante. Nel complesso – evidenzia il Municipio – l’obiettivo perseguito dall’intero progetto è la realizzazione di una rete di spazi pubblici mediante una riqualifica paesaggistica che rafforzi la relazione con il fiume Laveggio, elemento strutturante individuato anche dal Piano direttore cantonale”.