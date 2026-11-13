PoLuMe, il Cantone promuove il dialogo tra Comuni e USTRA

Poco più di due settimane: è il tempo concesso ai Comuni della regione per formulare e motivare le loro richieste relative al progetto PoLuMe che prevede di potenziare l’autostrada fra Lugano e Mendrisio, trasformando la corsia d’emergenza in terza carreggiata nelle ore di punta. Il Dipartimento del territorio ha promosso il dialogo tra l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e gli enti locali che si sono riuniti martedì a Melano: sotto i riflettori il progetto che interessa Mendrisiotto e Luganese al quale il Consiglio federale ha attribuito la massima priorità nella pianificazione delle infrastrutture di trasporto fino al 2045.

Il DT sostiene il progetto che contempla una nuova galleria fra Bissone e Maroggia, l’ampliamento delle gallerie di Gentilino e del San Salvatore e la riorganizzazione degli svincoli allo scopo di fluidificare il traffico sull’A2 e alleggerire la rete stradale locale. L’obiettivo del Cantone è concreto: non perdere i 2 miliardi di franchi di investimento della Confederazione in Ticino, tenendo nondimeno conto delle richieste dei Comuni. Non è un mistero, infatti, che il PoLuMe ha suscitato riserve e critiche fra i Comuni del comprensorio, soprattutto in relazione al suo inserimento nel territorio e alle possibili conseguenze sulla viabilità locale. Il Consiglio di Stato, va detto, ha sempre guardato al progetto di rafforzamento della capacità autostradale come opportunità per il Ticino, in termini di ricadute economiche, di riqualifica del territorio e di ottimizzazione dei transiti. Il consigliere di Stato Piero Marchesi e i rappresentanti del Dipartimento intervenuti all’incontro a Melano hanno ribadito che si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire in quanto gli investimenti di Berna sono contesi da progetti in tutta la Svizzera.

Il PoLuMe deve tuttavia necessariamente soddisfare le comunità che vivono lungo il tracciato autostradale. In questo ambito, il direttore del DT ha riattivato una forma di consultazione dei Comuni, che in passato è già stata impiegata da USTRA. I servizi del Cantone intendono accompagnare i Comuni nel dialogo con l’autorità federale responsabile della pianificazione, affinché – è stato illustrato – le loro preoccupazioni si traducano in richieste concrete che possano essere valutate in questa circostanza, quando cioè il progetto può ancora essere adattato.

All’invito del Dipartimento del territorio hanno risposto presente i rappresentanti dei Comuni di Bissone, Collina d’Oro, Lugano, Melide, Mendrisio, Morcote, Muzzano, Riva San Vitale, Val Mara, Chiasso, Novazzano e Stabio e delle Commissioni regionali dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio e del Luganese che hanno espresso le loro perplessità ai vertici di USTRA. L’Ufficio federale delle strade, dal canto suo, ha presentato il progetto e si è detto disponibile a valutare le richieste.

La road map, come detto, è stata tracciata. I Comuni sono chiamati a mettere nero su bianco le richieste entro la fine di novembre. Il Dipartimento del territorio le esaminerà con USTRA e sosterrà quelle tecnicamente realizzabili, finanziariamente sostenibili e compatibili con gli obiettivi del progetto presso la Confederazione. Al termine di questa fase verrà convocata una nuova riunione per fare il punto sulle risposte dell’autorità federale e cantonale. Per il DT un progetto condiviso con il territorio è la via migliore per garantire che l’investimento vada a buon fine.