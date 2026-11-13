Un’orchestra che balla, un’acciaieria sul palco, un film doppiato da cantanti: succede tutto durante il mese di novembre al Cinema Teatro di Chiasso.

Il ritmo è serrato. Il cartellone espone il primo appuntamento per domani, sabato 14 novembre, alle 20.30. Ospite della cittadina di confine sarà la Geneva Camerata in Dance of the sun: La gioia incontenibile della musica, ovvero la musica come non si è mai vista. Un’orchestra che dalla gioia di suonare… balla! Lo straordinario progetto svizzero approda per la prima volta in Ticino: un concerto sinfonico interamente ballato e suonato a memoria. Saranno eseguiti Rise di Barblina Meierhans, Le Bourgeois gentilhomme – Suite Orchestrale di Jean-Baptiste Lully e la Sinfonia No. 40 in Sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart. La proposta è quella di un viaggio ipnotico e sbalorditivo tra musica e danza, che si rivela un’ode alla vita, alla speranza, alla perdita e all’amore. Sul palco, trenta musicisti danzano mentre suonano insieme al celebre ballerino Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola e al ballerino Martí Corbera, che regalano una performance mozzafiato ed emozionante.

Innovativa, eclettica e audace, la Geneva Camerata è riconosciuta in tutto il mondo come un’orchestra che sfida l’immaginazione e trasforma i codici della musica classica, ottenendo così riconoscimenti internazionali e il plauso della critica.

È intitolato Mare di ruggine. La favola dell’ILVA 2.0 lo spettacolo pluripremiato che andrà in scena mercoledì 18 novembre alle 20.30 al Cinema Teatro. Un itinerario tra memoria collettiva e identità operaia, tra lotte sindacali, deindustrializzazione e ferite sociali lasciate dal tempo. La storia riflette sul valore del lavoro e sulla necessità di ricostruire un senso comune. La rappresentazione sarà preceduta, alle 19, da un incontro “A tu per tu” con Antimo Casertano, interprete, oltre che autore e regista dello spettacolo.

La terza proposta, Mitsou. Opera-film per 4 voci e 7 strumenti è in agenda domenica 22 novembre alle 17.30. L’opera della compositrice Claire-Mélanie Sinnhuber e del cineasta Jean-Charles Fitoussi viene declinata al Cinema Teatro secondo una formula inedita: gli attori del film sono infatti “doppiati” dal vivo da cantanti. Mitsou racconta la storia vera dell’amicizia fra Rainer Maria Rilke e il piccolo Balthasar, futuro pittore Balthus, attorno alla figura del gatto Mitsou. Girato anche in Vallese, dove Rilke trascorse gli ultimi anni della sua vita, Mitsou arriva a Chiasso a cent’anni dalla morte del poeta, in collaborazione con il Teatro del Tempo e il Festival A due voci di Como.

Informazioni: www.centroculturalechiasso.ch – 058 122 42 72 – cultura@chiasso.ch.