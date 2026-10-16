Voci di umanità con l’ofsi a Mendrisio

In un periodo segnato da conflitti, divisioni e tensioni globali, l’orchestra di fiati della svizzera italiana (ofsi) propone domani, sabato 17 ottobre al Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio, “Voci di umanità”, un evento artistico che invita il pubblico a guardare oltre confini e differenze, riscoprendo ciò che accomuna tutti gli esseri umani.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della Civica Filarmonica di Mendrisio, l’ofsi propone un progetto incentrato interamente sulla voce umana. Il titolo “Voci di umanità” richiama infatti la pluralità delle voci presenti nel programma (narratore, cantanti solisti, coro), ma anche l’idea di una comune appartenenza umana che supera i confini geografici e culturali.

Il programma inizierà alle 18.30 con un concerto aperitivo: un ensemble di fiati, percussioni e voce recitante eseguirà il divertente e sorprendente Façade di William Walton (musica) e Edith Sitwell (poesia), un intreccio ritmico e serrato tra voce e musica, in cui ogni parola è pensata anche per il suo suono e la sua cadenza.

Seguirà, alle 19.00, un aperitivo con formaggi, affettati e vini, prima della seconda parte. Alle 20.15 l’orchestra al completo salirà sul palco insieme al coro Vox Humanitas, la cantante solista Ilaria Prosperi e il narratore Luigi Donato. Guidati dal maestro Andrea Cupia, gli artisti accompagneranno il pubblico in un percorso emotivo per cambiare prospettiva e percepire l’umanità come un tutt’uno. Le immagini, la narrazione e la musica tesseranno un fil rouge che partirà dalla Terra e dai suoi abitanti per spingersi fino alle galassie più lontane.

Il momento culminante della serata sarà l’esecuzione, per la prima volta nella Svizzera italiana, di Deep Field di Eric Whitacre, opera ispirata alle celebri immagini del telescopio spaziale Hubble. Le fotografie di migliaia di galassie, proiettate e animate durante il concerto, offriranno una prospettiva sorprendente sulla fragilità e sulla straordinaria unicità della vita umana nell’immensità del cosmo. Uno degli elementi più innovativi dell’evento sarà inoltre la partecipazione diretta del pubblico: grazie a un’app dedicata, gli spettatori saranno coinvolti nell’esecuzione musicale, diventando parte integrante dell’opera e contribuendo simbolicamente a rappresentare le voci dell’intera umanità. L’ingresso è libero.