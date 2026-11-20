Si inserisce nel percorso di approfondimento riservato ai protagonisti della grafica contemporanea la mostra “Niklaus Troxler. La grafica a ritmo di jazz”, che sarà inaugurata sabato 21 novembre alle 17.30 al m.a.x. museo di Chiasso.

Curata da Gianni Bertossa e Nicoletta Ossanna Cavadini, l’esposizione presenta una delle personalità maggiormente significative della grafica svizzera della seconda metà del Novecento e dei primi decenni di questo secolo.

Grafico, illustratore, ma anche tipografo e animatore culturale, Troxler – nato nel 1947 a Willisau dove risiede ancora oggi – ha sviluppato una ricerca progettuale originale, caratterizzata da una continua tensione tra rigore compositivo, sperimentazione formale e libertà espressiva.

Pur confrontandosi con l’eredità del cosiddetto “Swiss Style”, che ha segnato la cultura progettuale elvetica, egli ha elaborato un linguaggio autonomo. Alla chiarezza funzionale e alla razionalità tipiche della grafica svizzera, Niklaus Troxler ha affiancato una ricerca sulla dimensione espressiva dell’immagine, della tipografia e del segno, dando vita a opere che si collocano al confine tra comunicazione visiva e ricerca artistica.

Il titolo dell’esposizione chiassese rimanda al rapporto del grafico svizzero con il jazz. Nel ‘66 organizza il primo concerto a Willisau e una decina d’anni più tardi, nel 1975, fonda il Jazz Festival, destinato a diventare uno degli appuntamenti più importanti della scena europea, curandone l’immagine visiva. Questi lavori costituiscono uno dei nuclei più importanti della sua produzione: egli sviluppa un vero e proprio linguaggio visivo capace di interpretare lo spirito dell’evento musicale. Le sue immagini evocano il ritmo, l’energia, la tensione, l’improvvisazione. I primi manifesti mostrano una significativa presenza di elementi figurativi; poi la raffigurazione si fa più sintetica e autonoma, lasciando spazio a forme astratte. Numerosi suoi manifesti progettati per eventi jazz hanno ricevuto premi nazionali e internazionali.

Caratteri tipografici, segni calligrafici, trame e sovrapposizioni vengono reinterpretati in molteplici forme, dando origine a configurazioni sempre nuove.

L’innovazione tecnologica svolge un ruolo importante nella sua produzione. Dagli anni Novanta, Troxler integra gli strumenti digitali nel processo creativo, senza rinunciare alla dimensione artigianale che caratterizza la sua pratica.

La mostra al m.a.x. museo documenta questa straordinaria varietà di approcci attraverso una selezione di circa un centinaio di manifesti, schizzi preparatori, prove di stampa, studi tipografici, pubblicazioni e materiali d’archivio recentemente donati all’Archivio del m.a.x. museo. Il percorso espositivo evidenzia le modalità attraverso le quali le idee prendono forma, rivelando il dialogo fra intuizione artistica e disciplina progettuale. Ne emerge il profilo di innovatore nel campo della realizzazione del manifesto. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni di tutto il mondo con il Museum of Modern Art di New York e lo Stedekijk Museum di Amsterdam.

La mostra chiassese intende restituire al pubblico la ricchezza di un percorso creativo unico nel quale musica, art e design si compenetrano. Troxler ha costruito un universo grafico in continua trasformazione, capace di tradurre in immagini la vitalità del jazz e il suo ritmo e di ampliare le possibilità espressive della grafica contemporanea.

Il periodo espositivo si estenderà dal 22 novembre al 14 marzo 2027 (martedì-venerdì 10-12 e 14-18 / sabato e domenica 10.30-18). Il calendario si arricchisce di eventi collaterali, visite guidate, conferenze e laboratori didattici. Informazioni: www.centroculturalechiasso.ch.