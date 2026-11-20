Il Generoso torna in Youth League A. Ci torna da imbattuto, dopo un testa a testa con l’INSEMA risolto solo dalla classifica fair play. Stessi punti, ventisei. Stesse vittorie, otto. Stessi pareggi, tre. Alla fine, per assegnare il campionato autunnale degli Allievi A 1, bisogna guardare la colonna delle penalità: sei per i ragazzi di Claudio Calandrino, diciotto per i rivali. Il fair play consegna ai momò il primo posto e la meritata promozione.

L’ultima parola, però, spettava ancora al campo. Sabato scorso, a Coldrerio, il Generoso aveva un solo risultato a disposizione contro il Raggruppamento Allievi Malcantone. Lo ha trovato con Pablo Ghielmetti, a segno al ventesimo minuto: un gol, tre punti e il titolo. L’1-0 ha messo al sicuro la vetta dall’ultimo assalto dell’INSEMA, vittorioso per 3-0 sul Team2Ponti. Un pareggio avrebbe cambiato tutto, permettendo agli inseguitori di passare davanti proprio all’ultima curva.

La squadra di Calandrino ha chiuso invece come aveva attraversato tutto l’autunno: senza perdere. Trentanove gol segnati, tredici subiti, sette punti di vantaggio sul Giubiasco terzo. Una regolarità che ha permesso al Generoso di reggere il confronto con un’avversaria capace di segnare dodici reti in più. L’INSEMA ha finito con 51 gol all’attivo e quattordici al passivo, ma nemmeno il miglior attacco delle due contendenti è bastato per prendersi il primo posto.

È stato un duello senza cedimenti decisivi. Ogni vittoria serviva a tenere il passo, ogni pareggio lasciava aperta la possibilità di un sorpasso. Il Generoso aveva dalla sua il vantaggio disciplinare, ma doveva difenderlo facendo punti: i cartellini sarebbero entrati in gioco soltanto in caso di arrivo alla pari. E così è stato.

Il secondo posto non cancella il campionato degli avversari, imbattuti quanto i vincitori. Al Generoso resta il merito di aver abbinato i risultati alla disciplina, fino alla partita in cui non poteva più permettersi di sbagliare. La rete di Ghielmetti ha evitato che un autunno intero si risolvesse a favore dell’INSEMA e ha dato il via alla festa momò.

Per il raggruppamento, la Youth League è una destinazione già conosciuta. Gli Allievi A l’avevano raggiunta anche nell’autunno 2025, prima della retrocessione della scorsa primavera. Calandrino, affiancato da Andrea Pizzolotto e Mario Corna, ha riportato subito la squadra nella categoria superiore.