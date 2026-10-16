Onore allo sport, Murat Pelit ricevuto dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, guidato dalla presidente Marina Carobbio Guscetti, ha ricevuto mercoledì a Palazzo delle Orsoline tre esponenti di punta dello sport ticinese, attivi in tre differenti discipline: Nicole Vallario (hockey su ghiaccio), Murat Pelit (sci alpino e tiro paralimpico) e Paola Stampanoni (podismo). Il Governo ha così potuto rendere ufficialmente onore ai loro più recenti successi.

Nella foto Murat Pelit, classe 1982, originario di Stabio, firma il libro d’onore. Dopo aver rappresentato la Svizzera nello sci alpino paralimpico, ha da poco conquistato il titolo di Campione del Mondo nel tiro a volo paralimpico.