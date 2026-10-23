Mendrisio, vittoria ritrovata

Rieccola, la vittoria. Bella e convincente. In pieno stile Mendrisio e come non capitava da più di un mese. I bianconerorossi sono tornati ad alzare la testa in una partita che contava parecchio: il 3 – 1 rifilato al Kosova davanti al pubblico del Comunale vale, infatti, l’accesso al secondo – e ultimo – turno di qualificazione alla prossima edizione di Coppa Svizzera.

Vale a dire uno degli obiettivi stagionali del club momò. Ci voleva, una partita così: convincente nel risultato, dominante sull’avversario e poi tutti ad abbracciarsi per festeggiare il ritorno al successo, che mancava dallo scorso 6 settembre e che riaccende l’entusiasmo alla vigilia di una sfida altrettanto importante: il derby casalingo contro il Locarno.

Per l’occasione di Coppa, il Mendrisio di Stefani ha schierato un 3-4-1-2 con Candeloro tra i pali, De Biasi, De Petri e Brancher i tre difensori; Lape e Roncari a macinare chilometri sulle corsie esterne e Areco, Josipovic e Martinelli in cabina di regia. Tandem offensivo composto da Becchio-Lago Mille. L’inizio di partita dei ticinesi è di quelli forti: dopo sedici minuti ci pensa Becchio a portare in vantaggio i suoi. Un gol che spiana la strada del Mendrisio, capace di raddoppiare i conti poco dopo con una bella iniziativa di Lago. Pochi minuti prima della pausa arriva anche il tris, nuovamente a firma di Becchio, che raggiunge quota 30 reti in 70 presenze con la casacca del Mendrisio. La ripresa è amministrazione pura. Il gol della bandiera degli ospiti arriva solo nei recuperi: troppo poco per fare paura ai momò e troppo tardi per accendere un’ipotetica rimonta.

Con il biglietto per il secondo turno in tasca, il Mendrisio guarda ai prossimi appuntamenti con ritrovato entusiasmo. Domani, sabato 24 ottobre, il Comunale torna a indossare abiti di festa per il derby contro il Locarno. Un confronto che richiede di sfogliare l’album dei ricordi per trovare dei precedenti. L’ultimo incrocio ufficiale tra i momò e le bianche casacche risale alla stagione 2016-2017, quando entrambe le sfide si conclusero in parità (0-0 al ritorno, 1-1 all’andata). Per trovare, invece, l’ultima affermazione dei bianconerorossi in uno scontro diretto bisogna tornare indietro fino al 2004. Era il 27 novembre di quell’anno e al Comunale si impose in rimonta il Mendrisio per 2-1 grazie a una doppietta di Ceccaroni in risposta alla rete di Arnold. Quella attuale, però, è un’altra storia con le due formazioni divise soltanto da due punti: 10 per il Locarno, 8 per il Mendrisio. Vincere, va da sé, vorrebbe dire mettere la freccia e rilanciarsi anche in classifica.

Degli spogliatoi tutti nuovi

I lavori di ammodernamento agli spogliatoi del Comunale sono giunti a conclusione. La cerimonia di inaugurazione è in programma domani alle 13.30 prima del derby casalingo. Il Football Club Mendrisio invita sponsor, soci e sostenitori alla cerimonia con conseguente visita della struttura. Seguirà un rinfresco offerto in buvette.

Verso l’assemblea

Qualche giorno più tardi, mercoledì 28 ottobre, il FC Mendrisio si riunirà in Assemblea ordinaria, convocata presso LaFilanda di Mendrisio. Ordine del giorno e relative trattande saranno presentate la sera stessa prima dell’inizio dei lavori.