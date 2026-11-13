Mendrisio, poker al Gossau

Tre reti di Andreas Becchio e il sigillo di Alessio De Petri hanno restituito il sorriso al Mendrisio. Al Comunale i momò hanno superato il Gossau per 4-1, ritrovando una vittoria che mancava dallo scorso 6 settembre. Per la squadra di Amedeo Stefani è il secondo successo in campionato, tre punti che valgono l’uscita dalle ultime due posizioni e l’aggancio a un gruppo dove le distanze si misurano ormai in un paio di lunghezze. Domani la trasferta di Baden metterà alla prova la ritrovata fiducia.

Dopo la beffa di Taverne, il Mendrisio si è affidato a un 4-3-3 con Candeloro tra i pali, Lape, Sportelli, Brancher e De Petri in difesa, De Biasi, capitan Martinelli e Rossini a centrocampo, Maestri e Guarino ai lati di Becchio. L’avvio ha dato subito ragione ai padroni di casa: al 12’ il numero 7 ha sbloccato il punteggio, mettendo la partita sui binari giusti. Il vantaggio ha resistito fino a tre minuti dall’intervallo, quando Nicolas Eberle ha riportato il confronto in parità e riproposto lo spettro di un altro pomeriggio senza vittoria.

La ripresa ha invece avuto un solo protagonista. Al 62’ Becchio ha riportato avanti il Mendrisio e al 75’ ha completato la tripletta, chiudendo di fatto i conti. All’83’ anche De Petri ha trovato la via della rete, fissando il 4-1 finale. Un pomeriggio prolifico che pesa anche nei numeri: prima di sabato i biancorossoneri avevano segnato dodici gol in dodici giornate, contro il Gossau ne sono arrivati quattro in una sola partita. Un segnale importante per una squadra che, fin qui, aveva raccolto soprattutto pareggi e faticato a concretizzare quanto costruito. La differenza reti, ora a meno due, racconta di un Mendrisio che concede poco e che, quando trova la via del gol, può guardare con maggiore serenità alle prossime settimane.

La classifica sorride finalmente ai momò, ora a quota dodici con due vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Il Mendrisio risale al quattordicesimo posto e si lascia alle spalle il Locarno, fermo a undici, e il Widnau, salito a nove. Il calendario propone adesso il test più probante: la trasferta sul campo del Baden, quarto con ventitré punti e miglior attacco del girone con trentadue reti. Per il Mendrisio sarà l’occasione per dare continuità al successo e verificare la tenuta di una difesa che, con diciotto gol subiti, resta tra le meno battute del gruppo. Dopo il Baden resterà la sfida interna con il Thalwil, settimo a quota diciannove e con un bilancio di reti in perfetto equilibrio (19-19), prima della pausa invernale: due appuntamenti per chiudere l’autunno lontano dalla zona calda.

I precedenti

I precedenti con il Baden non sorridono ai momò. Nella scorsa stagione gli argoviesi si imposero al Comunale il 31 agosto 2025, mentre al ritorno, l’11 marzo 2026, il Mendrisio strappò un 1-1 in trasferta. Più indietro, nella stagione 2018-19, la gara in Argovia si era chiusa con un netto 3-0 per i padroni di casa. Un successo in Argovia sarebbe dunque anche l’occasione per invertire la tendenza.

Classifica

San Gallo U21 (28), Taverne (27), Tuggen (24), Baden (23), Kosova (21), Collina d’Oro (21), Thalwil (19), Wettswil-Bonstetten (18), Freienbach (16), Eschen/Mauren (15), Dietikon (15), Gossau (14), Winterthur U21 (13), Mendrisio (12), Locarno (11), Widnau (9).

Prossimo impegno

Sabato 14 novembre, 16.00, Baden-Mendrisio, Prima Lega Classic

Sabato 14 novembre, 14.30, Chiasso-Mendrisio, Youth League A

Sabato 14 novembre, 15.00, Stabio-Mendrisio, Allievi B1

Sabato 14 novembre, 13.30, Adorna, Mendrisio-Rapid Lugano, Youth League C

Sabato 14 novembre, 15.45, Breganzona-Mendrisio, Allievi C2.