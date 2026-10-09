SAV Vacallo, avanti con fiducia

Una sconfitta in campionato, una vittoria in Coppa Svizzera. In sintesi, sono stati questi gli ultimi sette giorni della SAV Vacallo. Partita difficile doveva essere, partita difficile è stata quella di sabato scorso in trasferta contro i Goldcoast Wallabies. I momò sono stati battuti per 73-58 al termine di una sfida nata male (22-12 già nel primo quarto) e compromessa soprattutto a rimbalzo (45 a 27), che ha di fatto tolto ai momò diverse possibilità di giocare in campo aperto. Pur con meno occasioni per correre, i ragazzi hanno provato più volte a riaprire il confronto, senza tuttavia riuscire mai a ricucire per intero lo strappo.

Al prossimo impegnativo appuntamento in campionato, sabato alle 17.30 in casa contro Villars, i gialloverdi ci arrivano comunque con il morale alto, visto che in settimana hanno raggiunto i 1/16 di Coppa Svizzera superando in scioltezza per 89-39 fuori casa lo Star Gordola (1LN). Traguardo non raggiunto, invece, dai friborghesi, incapaci di superare i Vevey 7 Stars, squadra di 1LN con diversi giocatori di alto livello. Arriveranno dunque al Palapenz con la voglia di rifarsi, facendo visita a una squadra che può invece essere soddisfatta di questo inizio di stagione.

“Siamo contenti – ha raccontato il nuovo direttore sportivo Loris Ulmini – soprattutto perché vediamo che il gruppo è molto unito e sta lavorando nella giusta direzione. Allo stesso tempo, sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare. Credo che serva anche un po’ più di fiducia e di consapevolezza nei propri mezzi quando si scende in campo, perché le potenzialità ci sono e dobbiamo riuscire a esprimerle al meglio. Siamo solo all’inizio della stagione e sono convinto che, lavorando con continuità, possiamo ancora crescere molto”.

Un giudizio che il nuovo ds ha potuto costruire direttamente sul campo, seguendo da vicino il lavoro dei giocatori: “La squadra la vedo molto bene. È un gruppo giovane, compatto e soprattutto molto unito. Già prima dell’inizio della stagione ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi, e in questa fase li ho visti lavorare duramente, con tanta voglia e tanta grinta. Credo che si sia creato un bel gruppo, e questo è sicuramente uno degli aspetti che mi fa essere più positivo per il proseguimento della stagione”.

Una base solida sulla quale costruire il percorso di crescita della squadra, senza però perdere di vista gli obiettivi stagionali. “Il fine ultimo è sicuramente quello di replicare quanto di buono fatto lo scorso anno – ha proseguito Loris Ulmini. – Ci sono stati importanti cambiamenti all’interno della squadra, con l’inserimento di diversi giovani provenienti da categorie inferiori alla Serie B, che hanno portato entusiasmo, voglia e ambizione. L’obiettivo principale è far crescere le nostre nuove leve e dare loro spazio ed esperienza. Sappiamo che non sarà facile, ma l’ambizione rimane quella di raggiungere i playoff e cercare di arrivare il più lontano possibile”.

Ma dietro al suo nuovo ruolo non ci sono soltanto gli obiettivi e le ambizioni della squadra: c’è anche un legame personale con la SAV che affonda le radici nel tempo. “Nel momento in cui la società era alla ricerca di una persona per ricoprire questo ruolo, ne abbiamo discusso a fondo e, quando mi è stato proposto, l’ho visto fin da subito come una bella sfida e soprattutto come motivo di grande orgoglio. Ho accettato con grande piacere, anche perché il mio cuore è sempre stato gialloverde. Sono nato e cresciuto a Vacallo e la SAV ha sempre fatto parte della mia vita: fin da piccolo ho vissuto il basket da tifoso, passando tante serate al Palapenz, e poi anche da giocatore, fino a quando gli impegni familiari e lavorativi me lo hanno permesso. Poter oggi continuare a farne parte, in un ruolo diverso, è per me motivo di grande orgoglio e un modo per restituire qualcosa alla società e al paese a cui sono sempre stato molto legato”, ha concluso Loris Ulmini.