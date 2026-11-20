Il grande libro dell’Associazione Anziani Mendrisiotto (AMA) si arricchisce di un nuovo capitolo. Martedì, Angelo Lalo Fumagalli ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza del sodalizio, confermando nel contempo la propria disponibilità a restare nel comitato ancora per qualche anno. Tra i fondatori di AMA, Angelo Fumagalli è stato alla guida dell’associazione per oltre 30 anni, contribuendo a farla crescere, consolidarla e renderla ancora più professionale. Come Ente d’appoggio riconosciuto dal Cantone, AMA è chiamata a rispondere alle sfide e alle esigenze di una società che invecchia con immutata passione e professionalità.

Oggi, infatti, non basta più la solidarietà e la mano amica: occorre far fronte alla quotidianità in modo efficace, rispondendo a criteri di qualità sempre più elevati per garantire il migliore servizio possibile all’utenza. A prendere il testimone di Angelo Fumagalli è toccato a Lucia Giamboni, visibilmente emozionata e consapevole del compito che l’attende. Proposta dal Comitato e votata dall’assemblea, Lucia Giamboni Tommasini assumerà la presidenza di AMA da subito. «Assumo questo ruolo con piacere ma anche con senso di responsabilità – ha dichiarato la neo presidente – consapevole dell’importanza del lavoro che l’associazione svolge ogni giorno a favore delle persone anziane e di chi ha bisogno di un accompagnamento». Poco prima il presidente del giorno Stelio Frapolli ha proposto all’assemblea di nominare Angelo Fumagalli presidente onorario, per rimarcarne l’enorme impegno e lavoro. In effetti durante tutti questi anni Lalo Fumagalli si è speso con passione ed energia, mantenendo il suo travolgente entusiasmo al servizio di AMA e affrontando con dinamismo e piglio sicuro problemi e sfide. Il lungo applauso della sala è stato un autentico tributo a questo uomo che ha fatto della solidarietà e della vicinanza al prossimo la sua cifra. Il titolo di presidente onorario gli va perciò su misura. Al di là dei festeggiamenti per il passaggio di consegne, il rinnovo della presidenza rappresenta anche un cambio generazionale importante, per guardare al futuro con la stessa voglia di crescere. Ricordiamo che AMA è un’associazione senza scopo di lucro, attiva dal 1991, che offre un servizio di trasporto sociosanitario a favore di persone anziane e di persone con difficoltà motorie o impossibilitate a spostarsi autonomamente. Grazie alla collaborazione di volontari e volontarie che mettono a disposizione il proprio tempo e la propria auto, affiancati da autisti professionisti, AMA garantisce accompagnamenti per visite mediche, terapie, esami, frequentazione di centri diurni e laboratori, nonché rientri a domicilio dopo ricoveri ospedalieri. L’associazione opera principalmente nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio, con l’obiettivo di favorire l’autonomia, il mantenimento al domicilio, l’inclusione sociale e una migliore qualità di vita delle persone in difficoltà, contribuendo a contrastare l’isolamento.

frg