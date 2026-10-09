Il futuro del bosco e dei percorsi sulla Collina d’Avra

Il passaggio di proprietà di parte del terreno boschivo sulla Collina d’Avra a Castel San Pietro dall’EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) alla Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni e l’inaugurazione della postazione per bambini “Frank il Castoro” saranno al centro della giornata pubblica di sabato 17 ottobre.

A partire dalle 10, la Collina d’Avra ospiterà infatti una giornata aperta a tutti: un’occasione per vivere il bosco e i suoi percorsi e, insieme, condividere un momento importante nella storia del progetto. Due avvenimenti segneranno questa nuova tappa: il passaggio di proprietà di una parte del terreno boschivo l’apertura della nuova postazione di gioco d’acqua “Frank il Castoro”, inserita nel Baby Parcour, realizzato in collaborazione con Fisioterapia Kinesis.

La mattinata sarà dedicata al momento istituzionale, con gli interventi dei rappresentanti degli enti coinvolti e il taglio del nastro. Si proseguirà quindi con un picnic aperto alle famiglie. Nel pomeriggio sono previste attività accompagnate alla scoperta dei percorsi della Collina d’Avra.

Un passaggio fondamentale

per l’avvenire del progetto

Lo scorso 2 settembre è stato sottoscritto il rogito che sancisce il passaggio di proprietà di una parte

del terreno boschivo dall’EOC alla Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni. La disponibilità diretta del terreno permette alla Società di programmare con maggiore stabilità la gestione e la cura dell’area boschiva, gli interventi di manutenzione e lo sviluppo delle attività legate ai percorsi. Il lavoro per assicurare la fruibilità dell’intera rete prosegue anche attraverso il confronto con gli altri proprietari dei terreni interessati dal tracciato.

EOC: una collaborazione

nel segno della salute pubblica

Il passaggio di proprietà esprime anche la continuità della collaborazione tra EOC e la Società Percorso Vita. Per l’Ente cantonale “il sostegno a iniziative che favoriscono la salute pubblica rappresenta un elemento significativo di questa collaborazione. La Collina d’Avra offre alla popolazione uno spazio naturale accessibile, nel quale il movimento può entrare nella vita quotidiana attraverso attività rivolte a persone di età diverse” afferma il direttore di EOC Glauco Martinetti. Il contributo delle istituzioni, delle aziende private e dei diversi partner che hanno accompagnato lo sviluppo del progetto conferma il valore di una collaborazione territoriale che consente di mettere competenze e risorse al servizio della comunità.

Frank il Castoro: una nuova esperienza per i bambini nel Baby Parcour

La giornata del 17 ottobre sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente “Frank il Castoro”, la postazione di gioco d’acqua che arricchisce il Baby Parcour. Pensata per i più piccoli, propone un’esperienza di gioco e scoperta nella natura, offrendo alle famiglie un’ulteriore opportunità per condividere il movimento all’aria aperta.

L’intervento nasce da un progetto della Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni ed è stato realizzato grazie al contributo e alla collaborazione di professionisti, aziende e partner del territorio. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, nel quale i bambini possono avvicinarsi al movimento attraverso il gioco, l’esplorazione e l’esperienza diretta dell’ambiente naturale.

Una giornata da vivere insieme

La giornata del 17 ottobre prenderà il via alle 10 con l’accoglienza dei partecipanti al posteggio del percorso e la salita a piedi verso la zona dell’acquedotto, dove si svolgerà la cerimonia. Alle 11 sono previsti gli interventi istituzionali dei rappresentanti della Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni, dell’EOC e delle autorità comunali coinvolte. Alle 11.30 si procederà al taglio del nastro della nuova postazione Frank il Castoro.

A mezzogiorno, la collina diventerà il luogo di un pranzo condiviso all’aperto: soci, amici, famiglie e cittadini sono invitati a partecipare portando il proprio picnic. La Società offrirà le bevande analcoliche. Dalle 13.00 prenderanno il via le attività pomeridiane, con gruppi accompagnati alla scoperta dei tre percorsi della Collina d’Avra: Percorso Vita, Cometa, dedicato alle persone con disabilità visive, e Baby Parcour.