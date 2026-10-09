La castagna sul trono di Castello

Sarà il paese di Castel San Pietro a fare da teatro all’annuale edizione della Sagra della Castagna della Valle di Muggio in agenda domenica 11 ottobre tra le 10 e le 17. Strade e corti rurali si animeranno per una giornata all’insegna della scoperta, delle tradizioni e della convivialità.

Trentasei corti di Castello saranno aperte al pubblico e accoglieranno una settantina di espositori che presenteranno sull’arco della giornata prodotti, specialità, eccellenze dell’artigianato locale e curiosità. La regina della domenica sarà indubbiamente la castagna, simbolo della stagione autunnale e della cultura contadina della Valle di Muggio declinata in svariate specialità: dalle caldarroste alle confetture ai dolci tipici. I visitatori avranno inoltre l’opportunità di degustare vini, assaporare gli gnocchi, i tradizionali panini con luganighetta alle castagne… immersi in un’atmosfera di autenticità.

La presenza di diversi gruppi musicali, che allieteranno lo spirito della festa, renderà speciale l’edizione numero 47 della Sagra della Castagna. Non mancheranno interessanti dimostrazioni degli antichi mestieri e delle professioni d’un tempo, che inviteranno alla scoperta dei sapori del territorio.

La manifestazione riserverà particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli, con attività pensate per rendere la giornata divertente e coinvolgente. Nel programma spicca la “caccia alla castagna”, un modo giocoso per conoscere l’autentica protagonista della festa e vivere un’esperienza speciale. La Sagra della Castagna che si svolgerà in uno dei borghi più caratteristici del sud del Cantone è anche un’occasione di incontro, capace di unire generazioni diverse attorno ai valori della comunità, della sostenibilità e della valorizzazione dei prodotti regionali.

Via alla Chiesa, via Fontana, via al Ponte, via Cava, via Nevell, via Magni-artisti, La Strecia e Al Cios saranno chiuse totalmente al traffico dalle 8.30 alle 19 di domenica. Per i visitatori saranno allestiti posteggi straordinari. Sono inoltre previste corse supplementari dell’Autopostale ogni 20 minuti dalla stazione FFS di Mendrisio sino alla Cooperativa di Castel San Pietro (e ritorno).

L’illustrazione della locandina dell’edizione numero 47 della Sagra della Castagna della Valle di Muggio.