Anche Coldrerio riduce le ore di lavoro

Abbassamento da 42 a 40 ore di lavoro settimanali e aumento da 20 a 25 giorni di vacanza. Anche Coldrerio – come già altri enti pubblici del Mendrisiotto – si appresta a rinnovare il regolamento organico dei dipendenti comunali (quello in vigore risale a quasi vent’anni fa). Una quarantina i collaboratori coinvolti. La scala salariale si adeguerà a quella cantonale. L’ultima parola spetterà al Consiglio comunale nella seduta in agenda il 10 novembre. Intanto, il progetto ha ottenuto il benestare unanime dall’assemblea del personale. Il sindacato OCST plaude all’accordo, ritenendolo un traguardo anche dal profilo della conciliabilità famiglia-lavoro.