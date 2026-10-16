Il Chiasso compie 121 anni

Centoventuno anni e non sentirli. Oggi il Football Club Chiasso spegne le candeline, ma la festa vera è domani, sabato 17 ottobre al Riva IV, in occasione del derby contro il Malcantone, valevole per la nona giornata di Seconda Lega Interregionale.

Novanta minuti che valgono tre punti e, per una sera, qualcosa in più: l’occasione per riunire la famiglia rossoblù attorno a oltre un secolo di storia.

E i rossoblù ci arrivano con il vento in poppa. Sabato scorso, a Ibach, la truppa di Padula ha trovato la seconda vittoria consecutiva battendo in rimonta i padroni di casa per 2-1. Decisive le reti di Bini e del subentrato Varisco per portare il bottino stagionale a quota 11 punti e lasciarsi alle spalle un avvio con il freno a mano tirato.

A rendere l’appuntamento ancora più particolare sarà il debutto della terza maglia, nata dalla collaborazione con Stay Generous, lo slogan dell’Albergo Diffuso del Monte Generoso. Niente rossoblù, dunque: la divisa ha un vivace fondo giallo e una grafica multicolore che riprende le tonalità del logo. Le scritte e i richiami grafici, ispirati a elementi tipicamente cittadini, finiscono in un contesto inaspettato come quello della Valle di Muggio. Un incontro originale tra la storia di Chiasso e l’autenticità delle sue valli, pensato per valorizzare le bellezze del territorio e raccontare una regione tutta da scoprire.

Non è un caso che la maglia sia stata presentata all’Osteria Manciana di Scudellate, una delle strutture che fanno parte del progetto. L’idea è usare il calcio come linguaggio capace di raggiungere pubblici diversi, promuovendo il patrimonio paesaggistico e culturale della regione e rafforzando il legame tra sport, comunità e territorio. E la tenuta speciale non resterà un pezzo da una serata sola: i rossoblù la indosseranno anche a Lachen, sabato 21 novembre, nel secondo turno di qualificazione alla prossima Coppa Svizzera.

Una festa dentro e fuori il campo

Il programma di sabato non si esaurisce con il fischio finale. Per celebrare il compleanno del club, il piazzale e la buvette del Riva IV saranno animati prima e dopo la partita da diverse proposte gastronomiche a prezzi popolari: birra di vari tipi, piatti tipici e food truck. Non mancherà la musica. L’obiettivo dichiarato è trasformare la sfida con il Malcantone in un momento d’incontro per tutta la comunità, coinvolgendo tifosi, famiglie, appassionati e amici del sodalizio.

300 abbonamenti sottoscritti

Buone notizie anche dal fronte societario. Il Chiasso ha chiuso la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 con 300 tessere sottoscritte, un numero che racconta la vicinanza della tifoseria al percorso sportivo della società. Chi volesse ancora assicurarsi la propria può farlo al segretariato dello stadio, in Via Primo Agosto, oppure online all’indirizzo fcchiasso.com/negozio.