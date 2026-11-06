La SAV fa bottino pieno a Bienne

L’esperienza negli uomini chiave crea quegli anticorpi che ti consentono di non cadere più negli stessi errori. Al contrario della passata stagione, la SAV Vacallo è tornata vittoriosa per 85-67 dalla trasferta all’Esplanade di Bienne, la casa dei giovani prospetti elvetici del Centre National du Basket Suisse.

“Lo scorso anno ci avevano preso un po’ alla sprovvista – ha raccontato Aron Solcà – erano partiti subito forte e noi non eravamo stati abbastanza aggressivi. Quest’anno, invece, siamo partiti con in testa il ricordo di quella partita e siamo stati noi a prenderli un po’ alla sprovvista: fin da subito siamo stati aggressivi e abbiamo giocato molto bene di squadra, parlandoci in difesa ed aiutandoci quando era necessario. Anche il gioco in attacco è andato molto bene e questo ci ha permesso poi di controllare l’andamento della partita senza lasciare loro la possibilità di gestire il ritmo”.

Un successo importante per i gialloverdi, che con due vittorie consecutive (4 totali in 7 appuntamenti) rilanciano le loro quotazioni per un posto tra le prime otto, come sottolineato dalla guardia momò: “Una vittoria è sempre importante, indipendentemente dall’avversario. Ovviamente, contro di loro è stata ancora più soddisfacente, anche per esserci in parte “vendicati” della partita dell’anno scorso. Un motivo in più per cui questa vittoria vale tanto è che si tratta di avversari diretti e aver vinto contro di loro ci permette quindi di guadagnare un vantaggio in classifica. Inoltre, è importante anche perché ottenuta in casa loro, davanti a diverse figure di Swiss Basketball. Mostrare di cosa siamo capaci a persone di riferimento a livello nazionale è sempre molto soddisfacente”.

26 punti, 12 rimbalzi, 4 assist e 2 palle rubate: quella di Bienne è stata la miglior prestazione stagionale a livello realizzativo di Aron Solcà: “Ad oggi mi sento bene, mi fa piacere quando riesco ad aiutare la squadra a vincere e ad andare avanti il più possibile per assicurasi un posto ai playoff, che probabilmente non potrò disputare per motivi di studio. Ovviamente, non è stata solo una mia buona prestazione, ma è stata una buona prova di squadra che poi mi ha permesso di avere una prestazione del genere”.

E questa buona prestazione arriva dopo un periodo complicato sul parquet per il numero 5. Ma come deve fare un tiratore per invertire la tendenza e uscire da una fase negativa? “Ho iniziato bene la stagione, ero in fiducia e sapevo che quando tiravo la palla la maggior parte delle volte sarebbe entrata. Poi è arrivato un momento di vuoto, in cui non avevo più la stessa fiducia e non riuscivo a giocare con serenità. Per rispondere alla tua domanda, ad oggi posso dire che sicuramente è stato un periodo che mi è capitato, ma per uscire da questo periodo ho dovuto lavorare per recuperare la fiducia nel mio tiro e mi sono allenato più di prima per cercare di tornare al livello di cui sono capace. Sia i coach che i miei compagni di squadra mi hanno aiutato molto, rassicurandomi anche nei momenti di maggior sfiducia. Di questo li ringrazio molto, spero di ripagare la fiducia nelle prossime partite continuando da come ho finito l’ultima partita”.

A partire, quindi, dal prossimo appuntamento di sabato, quando alle 16.30 la SAV Vacallo sarà impegnata a Friborgo contro l’U23, che attualmente occupa il primo posto in classifica. “Sarà una partita molto tosta e fisica, ma noi saremo pronti a giocarcela come facciamo con tutti. Da parte loro mi aspetto molta aggressività e molta corsa, quindi dovremo essere bravi a controllare noi il ritmo della partita così che possiamo gestirlo e giocare il nostro gioco”.

Ritmo ed emozioni, come quelle che potrebbe provare proprio Aron Solcà, che a Friborgo ha giocato per tre stagioni dal 2021 al 2024. “Conosco dei ragazzi che giocano ancora lì e anche il coach è lo stesso. Sicuramente ci saranno delle emozioni durante la partita, ma cercherò di contenerle il più possibile e di concentrarmi sulla sfida per portare a casa la vittoria e fare lo sgambetto ai primi in classifica”.

Hanno giocato: Dylan Cassano 6, Aron Solcà 26, Mattia Barattolo 16, Gioele Plebani 5, Christian Dotta 4, Gianluca Girolimetto 2, Gabriele Pozzoli, Francesco Veri 9, Tiago Beltrami 6, Matteo Schulz 11.