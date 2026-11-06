Yuri Catania finalista all’Arte Laguna Prize di Venezia

L’intervento di street art firmato dall’artista di Rovio Yuri Catania che avvolge le tre facciate del Palazzo Credinvest Bank a Lugano è tra i cinque finalisti della sezione Urban e Street Art della 21ª edizione del premio Arte Laguna Prize. La cerimonia di premiazione si tiene oggi: l’esposizione all’Arsenale Nord di Venezia è in agenda fino al 29 novembre.

Dopo aver raggiunto la Luna, Astro Credy arriva in laguna. L’opera monumentale che Yuri Catania ha realizzato per Credinvest Bank sulle tre facciate del palazzo in via G. Cattori 14 a Lugano è stata selezionata tra i 120 finalisti della 21ª edizione di Arte Laguna Prize, il concorso internazionale d’arte contemporanea organizzato a Venezia da MoCA APS. L’opera concorre nella sezione Urban e Street Art, dove la giuria internazionale presieduta dalla curatrice Jemima Kulumba ha scelto soltanto cinque lavori.

Astro Credy è apparsa per la prima volta il 22 gennaio 2025 sui sei piani del palazzo a vetri. Con i suoi 550 m² di superficie vetrata è la più grande opera di street art su vetro mai realizzata. In 422 giorni l’opera si è trasformata seguendo il ritmo delle stagioni: all’inizio la donna astronauta fluttuava tra peonie, camelie e dalie con lo sguardo rivolto alla Luna, oggi vi è approdata, al centro di una composizione in cui fiori e farfalle evocano una biodiversità fragile e preziosa. È un omaggio alle future missioni Artemis, che porteranno per la prima volta una donna sul suolo lunare. L’opera è stata realizzata in collaborazione con l’azienda ticinese Tipack Group di Agno, che ne ha fornito i materiali e curato la posa. Astro Credy nasce come una narrazione visiva dell’identità di chi l’ha commissionata, non come un intervento puramente decorativo né come espressione di un messaggio astratto. La figura femminile pone al centro il capitale umano in tutte le sue forme, esprimendo una banca dinamica e innovativa, capace di guardare al futuro, affidarsi alla tecnologia e all’evoluzione della società. Il viaggio verso la Luna diventa metafora di crescita, progresso e ambizione, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Gli elementi naturali richiamano l’attenzione alle origini e alla valorizzazione del territorio, componendo un racconto in cui futuro e tradizione convivono.