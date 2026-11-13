Un solo Comune? Serve più tempo

La portata del processo aggregativo del Basso Mendrisiotto merita chiarezza. Prospettive finanziarie e tempistiche sono le principali tematiche messe in rilievo dall’interrogazione trasversale presentata questa settimana a Morbio Inferiore. Rappresentanti di quattro forze partitiche – Lega/UDC, Morbio 2030, Il Centro e PLR – rivolgono al Municipio una serie di domande sull’ipotesi di fusione tra i Comuni di Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo che confluiscono nella richiesta di sostenere un rinvio della consultazione al quadriennio 2028-2032.

Incertezza. Il termine ricorre a più riprese nel testo dell’interrogazione indirizzata all’Esecutivo di Morbio Inferiore e firmata da Massimo Gambetta (Lega/UDC), Daniele De Blasi (Morbio 2030), Giada Untersee (Il Centro) e Nicola Albisetti (PLR). La fase di incertezza – annotano – è quella in cui sembra essere entrato il progetto di aggregazione dei Comuni del Basso Mendrisiotto. La bozza del rapporto finale, consegnata in ritardo, staziona alla Sezione degli enti locali e il preavviso cantonale non è atteso prima dell’inizio di dicembre. Una situazione che ha reso impossibile rispettare la scadenza del 26 ottobre fissata per la presentazione del dossier ai Legislativi. L’eventuale consultazione popolare slitterebbe di conseguenza. Gli autori dell’atto parlamentare segnalano difficoltà politiche e istituzionali: “il progetto appare condizionato dai ritardi del Cantone, dall’incertezza sulle decisioni del Consiglio di Stato, dalle elezioni cantonali e da un clima nel quale le posizioni dei Comuni coinvolti non sembrano pienamente convergenti”. Popolazione e Consigli comunali “non possono essere mantenuti in posizione passiva” affermano i rappresentanti dei quattro gruppi politici.

Oltre alle tempistiche, a sollevare dubbi sono anche gli aspetti finanziari. La Commissione di studio ha formulato proposte in particolare nei settori eduzione e socialità, ma non sono giunte risposte chiare dal Cantone. In considerazione della situazione delle casse cantonali, ci si domanda se e in quale misura il fondo destinato alle aggregazioni disponga delle risorse necessarie.

Senza un quadro chiaro, risulta difficile esprimersi in modo consapevole per i consiglieri comunali secondo i quali “il rinvio al quadriennio 2028-2032 non dovrebbe essere considerato una rinuncia all’aggregazione”. Al contrario – ribadiscono – il tempo supplementare permetterebbe di completare il dossier, chiarire le questioni aperte, coinvolgere i Legislativi, informare la popolazione e ricostruire un clima politico più favorevole. L’idea è anche quella di affidare ulteriori approfondimenti a USI e SUPSI, al fine di verificare la sostenibilità finanziaria, l’organizzazione del futuro Comune, gli scenari alternativi e le condizioni necessarie per un progetto di lungo periodo. L’ipotesi di rinvio – si fa notare – non va interpretata come una rinuncia ad aggregarsi, ma come possibilità di prendersi il tempo indispensabile per chiarire questioni aperte e creare le condizioni per una decisione realmente condivisa, evitando che gli sforzi profusi risultino vani. La questione verrà discussa in Consiglio comunale; l’auspicio è che si apra un confronto più ampio con la cittadinanza dei Comuni coinvolti.