Per gli over 65 uno sportello di supporto per formulari e online

Un aiuto per semplificare la quotidianità: a Mendrisio è disponibile SerenEtà, un nuovo sportello gratuito alla Casa delle Generazioni. Un servizio dedicato alle persone over 65 nato dalla collaborazione tra GenerazionePiù e la Città.

Il progetto pilota è stato avviato alla fine del 2025 da GenerazionePiù a Lugano con l’obiettivo di offrire gratuitamente alle persone anziane un servizio di consulenza e accompagnamento pratico.

Le tematiche poste al centro dell’iniziativa riguardano la necessità di fronteggiare i cambiamenti sociali e la digitalizzazione sempre più diffusa che, pur offrendo molte opportunità, può rendere complesse le operazioni quotidiane per le persone che non ne hanno dimestichezza. Compilare un formulario, gestire documenti online, scrivere una lettera o sbrigare pratiche amministrative: sono tutte attività che possono trasformarsi in un’autentica sfida per le persone che hanno superato l’età della pensione.

La proposta avviata a Lugano ha suscitato un immediato interesse, registrando una partecipazione crescente e confermando l’emergenza di un bisogno concreto sul territorio.

GenerazionePiù ha deciso quindi di estendere il progetto anche a Mendrisio, grazie alla collaborazione con la Città, attenta alle esigenze della fascia d’età più matura.

Allo sportello SerenEtà, le persone over 65 possono ricevere assistenza nella compilazione di documenti e nella redazione di lettere, supporto nella gestione delle pratiche online e un primo orientamento su semplici questioni giuridiche e di tipo amministrativo. L’aiuto si concretizza grazie alla presenza di un volontario di GenerazionePiù che rimane a disposizione per ascoltare, chiarire dubbi e individuare le risposte maggiormente adatte alle singole necessità. Il fine è quello di offrire un supporto per la gestione delle sfide quotidiane, favorendo una partecipazione attiva e autonoma alla vita quotidiana.

Lo sportello sarà attivo i venerdì mattina fra le 9 e le 11.30 nelle seguenti date: 6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre presso la Casa delle Generazioni in via Carlo Pasta 2 a Mendrisio. Non è necessario fissare un appuntamento. La consulenza può infatti essere richiesta direttamente sul posto. Per maggiori informazioni contattare GenerazionePiù (091 910 20 21) o l’Ufficio Antenna Sociale (058 688 33 60).