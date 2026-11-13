Le sorti della Villa Quisisana di Stabio

Quale futuro per Villa Quisisana? A Stabio nasce una petizione per chinarsi sulle sorti della storica dimora.

La coesione di un Comune (oggi più importante che mai, in tempi in cui sempre più paesi rischiano di trasformarsi in residenze-dormitorio) passa anche attraverso simboli in cui cittadine e cittadini possano identificarsi. Sullo stemma di Stabio sono riportate tre colline, che sono quella su cui sorge il Centro psico-educativo (CPE), quella del Castello, con la chiesetta della Madonna Assunta e San Rocco (XVI sec.) e la sua area di svago, e infine quella sormontata da Villa Quisisana, curiosa e signorile costruzione di colore giallo risalente agli Anni Settanta dell’Ottocento, protagonista di alterne fortune e ora fatiscente. La Villa è circondata da una vegetazione rigogliosa e variegata che, per quanto oggi in stato di totale disordine, lascia intuire un habitat unico nel suo genere.

Negli ultimi tempi Villa Quisisana, i cui muri diroccati permettono di scorgere vaste porzioni degli spazi interni, è perfino balzata agli onori dei social, poiché segnalata come edificio “inquietante”.

Il desiderio di cercare di dare un decoro a un luogo (attualmente in mani private) che ha permeato l’immaginario collettivo del Paese per oltre un secolo e mezzo, ma che in questo momento è inguardabile, oltre che potenzialmente pericolante, ha spinto un gruppo (non politico, ma affezionato al Paese) di cittadine e cittadini di Stabio a lanciare una petizione che, dopo una prima messa in sicurezza dell’edificio – d’obbligo, a fronte del graduale decadimento della struttura complessiva – auspica la nascita di un dialogo tra cittadinanza e autorità politica intorno a un potenziale intervento da parte del Municipio per la salvaguardia del sito. Proprio a questo scopo, ci si auspica una “riflessione condivisa”, ossia un processo che permetterebbe alle parti coinvolte di confrontarsi intorno a un tavolo, offrendo ciascuna le proprie prospettive e le proprie idee.

Secondo i proponenti sarebbe importante inserire le tre colline all’interno di un piano organico dei parchi del Comune di Stabio (che ora dispone anche di un nuovo frutteto e un nuovo parco urbano, oltre ai parchi scolastici e altri piccoli parchi) che possa rispondere alle varie necessità della popolazione.

Villa Quisisana, fra i suoi molti pregi ha anche quello di trovarsi praticamente nel cuore del paese e, dunque, rappresentare un potenziale luogo aggregante e d’incontro, che permetta uno scambio all’interno della popolazione e sia in grado di creare un senso di appartenenza intergenerazionale. Il risanamento del suo “boschetto”, inoltre, permetterebbe la creazione di una ulteriore zona di frescura di pregio, fortemente necessaria in tempi di canicola come quelli che viviamo. Poiché il benessere e l’accoglienza (estetica) di un Paese passa da chiunque, e non solo da chi ha il diritto di voto, la petizione Parco e villa Quisisana: uno spazio pregiato per la cittadinanza di Stabio, è aperta a tutte e tutti, senza limiti di età, nazionalità o cittadinanza.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook “petizione Villa Quisisana”.