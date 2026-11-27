La Filarmonica Comunale di Riva San Vitale presenterà il suo concerto di gala sabato 5 dicembre alle 20.45 nell’atrio delle Scuole Medie di Riva.

Come sempre questo appuntamento rappresenta il momento culminante di un anno intenso, ricco di musica, impegno e soddisfazioni. La grande novità di quest’anno è che il concerto avrà come filo conduttore la danza. Grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica e Arti Classiche, in alcuni brani si esibirà un corpo di ballo che darà vita a un’affascinante sinergia tra musica e movimento. La Filarmonica comunale di Riva si cimenterà nell’esecuzione di un repertorio impegnativo e sicuramente molto piacevole all’ascolto.

Il concerto di gala inizierà con “Renaissance Suite” di Franco Cesarini. Come base per la sua “Suite rinascimentale” in quattro movimenti, Franco Cesarini ha utilizzato quattro brani di compositori rinascimentali sconosciuti, avvalendosi al contempo dei colori della moderna orchestra di fiati e facendo così rivivere l’atmosfera di queste affascinanti forme musicali.

Farà seguito “Farandole”, tratta dall’Arlésienne di Georges Bizet. Questo brano è il quarto e ultimo movimento della Suite n. 2, completata e orchestrata postuma da Ernest Guiraud. La farandola è una danza provenzale in fila, veloce, in un vivace tempo binario. Nel brano si intrecciano due temi principali: il ritmo vorticoso della farandola e la marcia solenne dei tre Re. I temi si alternano e si sovrappongono nel finale, culminando in un apice frenetico e di grande impatto sonoro.

Il concerto continuerà con “Valzer brillante” di Giuseppe Verdi. Noto anche come Valzer in fa maggiore per pianoforte solo, IGV 35, è un breve brano per pianoforte composto da Giuseppe Verdi nel 1859, diventato famoso in tutto il mondo soprattutto grazie all’arrangiamento orchestrale di Nino Rota per il film di Luchino Visconti “Il Gattopardo” (1963).

L’ultimo brano della prima parte del concerto sarà la “First Suite in Mi bemolle maggiore” di Gustav Holst. Composta nel 1909, è una delle prime e più importanti opere scritte per orchestra di fiati. Grazie alla fama di Holst, questa Suite in tre movimenti aprì la strada allo sviluppo della musica da concerto per fiati nel XX secolo.

Dopo l’intervallo il concerto riprenderà con il brano “Por una Cabeza”, un famoso tango classico composto da Carlos Gardel su testo di Alfredo Le Pera per il film “Tango Bar”. Il testo fa riferimento alle corse dei cavalli e al fanatismo che si crea attorno a queste competizioni e alle relative scommesse, tracciando anche un parallelo con le relazioni con le donne e la vita. L’espressione “por una cabeza” viene utilizzata nel gergo ippico del Río de la Plata, dove dei cavalli che vincono le corse con un margine molto ridotto si dice che vincono “per una testa”, usata come misura di riferimento.

Seguirà “Selections from Mary Poppins” di R.M e R.B. Sherman. È uno dei musical più accattivanti di tutti i tempi. La qualità e il fascino di tutte le canzoni sono impareggiabili dall’inizio alla fine. Questo medley è uno dei preferiti dal pubblico e comprende: “Step in Time”, “Supercalifragilisticexpialidocious”, “Chim Chim Cheree”, “Feed the Birds” e “A Spoonful of Sugar”.

Il concerto proseguirà quindi con “The hunchback of Notre Dame” (Il gobbo di Notre Dame) di Alan Menken. La colonna sonora, considerata una delle partiture più drammatiche e imponenti dei classici Disney, alterna momenti intimi e malinconici a passaggi cupi e ossessivi. L’uso massiccio di campane, cori e sonorità solenni richiama l’ambientazione gotica della cattedrale di Notre Dame e il dramma del romanzo di Victor Hugo al quale è ispirata.

A chiusura del concerto la Filarmonica comunale di Riva San Vitale presenterà “Latin Gold!”. È un divertente ed entusiasmante medley arrangiato da Paul Lavender che contiene alcuni grandi classici latini del passato: la Bamba, Tequila e Oye Como Va.

I festeggiati per anni di appartenenza alla Filarmonica sono quest’anno Umberto Vaninetti (40 anni) e Angelo Consoli (30 anni). Da parte della FeBaTi verrà premiata Alice Licata, per 25 anni di attività.