Prima Mendrisio e poi Chiasso: la Società dei Commercianti del Mendrisiotto (SCM) apparecchia il Natale in due tappe, sabato 5 e martedì 8 dicembre.

A Mendrisio il 5 dicembre la novità sta nell’orario: dalle 14 alle 21 si potrà vivere il Borgo anche quando cala il sole e si accenderanno tutte le lucine degli addobbi. Il mercatino correrà dal centro storico a Piazzetta Borella, tra bancarelle, negozi e creazioni artigianali. Piazza del Ponte sarà il cuore della festa: laboratori di candele e balli fino alle 16.30, il Circo Magic alle 14.30 in Via Stella e, alle 16.30, la slitta con San Nicolao che porterà un dono ai bimbi (fino ad esaurimento). Dalle 18 toccherà a “Disegni di luce”: un trampoliere e due danzatrici luminose gireranno tra le bancarelle. Chi avrà fame troverà pure tre soste golose in Piazza del Ponte, Piazzetta Borella e nella Curt di Poo. Per l’occasione sarà presente – in vista dei 95 anni – anche l’Informatore! Con un piccolo stand accoglierà calorosamente tutti coloro che vorranno passare e fare due chiacchiere con la redazione. Fino al 6 gennaio le vetrine cittadine, tra Via Gismonda e via Stella ospiteranno inoltre i lavori di due classi di quarta media.

Tre giorni più tardi, l’8 dicembre, il cuore di Chiasso ospiterà oltre un centinaio di bancarelle per il tradizionale mercatino dell’Immacolata. All’imbrunire, alle 17.30 si terrà l’accensione dell’albero.

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