“È sempre più emozionante e carica di umanità la cerimonia di consegna”. Così Tina Mantovani, vice-coordinatrice di Telefono S.O.S. Infanzia, unitamente a Paolo Frangi, fotografa l’edizione 2026 del Premio Federico Mari intitolato al fondatore del sodalizio e assegnato sabato in una gremita sala del Consiglio comunale a Chiasso, dove erano fra l’altro presenti numerose autorità del distretto.

A ottenere l’annuale contributo finanziario – 4’000 franchi cadauno – dall’associazione impegnata per il benessere dei minori sono stati tre sodalizi. Vediamoli. Il premio è andato quest’anno dapprima a DiverTiAmo impegnato sul fronte del distrubo dello spettro autistico, guidato dai fondatori Marco Piatti (presidente) e Paolo Luca Stocchetti (direttore). Piatti ha spiegato come la fortuna di aver visto crescere i propri figli in buona salute abbia spinto alcuni genitori a offrire opportunità anche ad altri bambini. Tra le attività proposte, un avvicinamento allo snorkeling per giovani dagli 8 ai 13 anni che ha previsto fra l’altro elementi marini tattili realizzati con stampa 3D.

Il Premio Mari è andato anche alla Future Kind Village Association, presieduta da Marina Shehani Sardisco, che ha raccontato di aver deciso di creare l’associazione per aiutare chi, come lei, ha avuto un’infanzia violata: ha raccontato le violenze vissute da bambina in orfonatrofio in Sri Landka. Dopo l’adozione, la responsabile alla guida del sodalizio ha fatto ritorno nel suo Paese nel 2025 con i genitori adottivi. Marina Shehani Sardisco ha evidenziato l’importanza di aituare le famiglie di origine. La sua associazione si adopera per evitare che la povertà costringa i genitori a separarsi dai figli.

Infine, il terzo sodalizio agli onori del premio Federico Mari è stato Da Cuore a Cuore, realtà che si batte contro il suicidio giovanile, nata dalla volontà di Susana De Sousa Tavares, fondatrice e presidente, Tessa Gambazzi Pagnamenta e Milen Sindona, fondatrici. Ha evidenziato nel suo toccante intervento la presidente, che ha perso il figlio diciannovenne, toltosi la vita nel 2025: “I ragazzi non sono vasi vuoti e occorre che gli adulti vedano i loro talenti e i loro bisogni, anziché soffermarsi ai risultati scolastici o ai comportamenti”. Da Cuore a Cuore si propone nei suoi intenti di rompere il silenzio sul suicidio giovanile e favorire il confronto fra giovani, famiglie e scuola. L’associazione ha fra l’altro presentato un premio scolastico dedicato esclusivamente all’empatia e non alle note scolastiche.

Come da tradizione, alla cerimonia sono intervenuti anche i responsabili delle associazioni attive nel sostegno ai minori premiate lo scorso anno, che hanno illustrato quali attività e azioni hanno potuto mettere in campo grazie al contributo finanziario elargito dall’assegno ottenuto dal Premo Federico Mari.

Intanto, Telefono S.O.S. Infanzia continua il suo quotidiano impegno: ogni giorno (festivi inclusi) può essere raggiunto telefonicamente allo 091 682 33 33 dalle 9 alle 21 attraverso la sua linea di ascolto e di segnalazione. Dichiara la vice coordinatrice Tina Mantovani, che ha all’attivo 38 anni di esperienza di ascolto telefonico: “Se riceviamo anche telefonate durante la notte noi le prendiamo”. Lo scorso anno il sodalizio ha registrato e si è occupato complessivamente di 71 casi, 3 dei quali hanno riguardato il suicidio giovanile, segnatamente la richiesta di ascolto da parte dei familiari dei giovani che si sono tolti la vita. Le chiamate concernono anche gli abusi sessuali, il bullismo, i social, il consumo di droghe. Casi il più delle volte complessi che richiedono ascolto e un dialogo costante con i giovani in difficoltà. La casistica contempla anche il maltrattamento fisico e quello psicologico raccontato dall’altro capo del telefono dalle vittime.

Le richieste di aiuto concernono inoltre la rete dei social, dove non di rado corrono relazioni e comunicazioni malsane che possono sfociare nel disagio e nella violenza. L’obiettivo di Telefono S.O.S. Infanzia non è tuttavia di sostituirsi agli specialisti, bensì di accompagnare chi chiede aiuto, indirizzandolo ai servizi competenti.