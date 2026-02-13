Ascensore inclinato a Balerna: al via i lavori

Prende forma il progetto che mira a collegare, tramite la costruzione di un ascensore inclinato, l’area della stazione ferroviaria di Balerna con la via San Gottardo all’altezza della fermata dei trasporti pubblici Bellavista.

Tra lunedì 16 febbraio e il 31 maggio prossimo inizieranno infatti le prime fasi dei lavori da impresario costruttore per la realizzazione dell’ascensore fuori terra, come conferma il Dipartimento del territorio.

Durante questo stadio del cantiere, le attività saranno concentrate sul versante della scarpata e sull’edificazione della stazione a valle. Non sono previsti pertanto disagi alla circolazione pedonale e veicolare lungo la strada cantonale.

L’idea di costruire una mini-funicolare trae origine dalla necessità di superare il forte dislivello di circa 26 metri tra le due aree del paese (attualmente affrontabile facendo capo al percorso pedonale particolarmente ripido, con una pendenza media del 15%) con l’obiettivo di favorire l’intermodalità fra treno e autobus e di rendere altresì agevole il percorso per pedoni e ciclisti: la cabina ad accesso frontale faciliterà l’accesso di biciclette e carrozzine.

L’infrastruttura, elemento di ricucitura nel tessuto territoriale, rientra nel Programma d’Agglomerato del Mendrisiotto (PAM) di terza generazione.

Il costo totale dell’opera si aggira attorno ai due milioni di franchi: i fondi sono coperti da Comune, Cantone, Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio e contributi federali.