La Sagra della castagna 2025 a Sagno

Pper l’anno 2025 la Sagra della castagna sarà ospitata da Sagno. Un unico prodotto, in tutte le sue variazioni, è sempre il tema della tradizionale festa: la castagna, un frutto che, da sempre, è legato alla Valle di Muggio.

Domenica 12 ottobre i promotori aspettano tutti nel cuore di Sagno per una giornata all’insegna della spensieratezza ma, soprattutto, con i profumi della castagna in tutte le sue prelibate forme. A partire dalle 10 e fino alle 17/18 circa si troveranno lungo il percorso nelle diverse corti artigiani al lavoro e bancarelle di prodotti locali, pranzo a base di specialità alle castagne, intrattenimenti musicali (Gruppo Otello, Bandella di Tremona e Corni delle Alpi) e per bambini.

I promotori invitano tutti coloro che vorranno partecipare alla sagra a raggiungere Sagno con i mezzi pubblici. Verranno organizzate anche le navette che partiranno dalla stazione di Mendrisio, dai centri commerciali di Balerna e dal Ponte di Sagno in concomitanza dell’orario dei mezzi pubblici. Maggiori info su www.provalledimuggio.ch.