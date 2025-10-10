E sono 120!

C’è fermento in casa Chiasso. In campo e “dietro le scrivanie”. I rossoblù allenati da Nicola Padula continuano nel buon momento di forma superando per 3-2 il Vedeggio. Il primo mese e mezzo di stagione vede i momò al secondo posto in Seconda Lega con un solo punto di ritardo dal Vallemaggia capolista. Ottobre, però, dirà qualcosa in più sulle reali ambizioni di promozione. La stagione, certo, è ancora lunga e non priva di insidie, ma tra derby e sfide speciali quello corrente è un mese assai importante anche dal punto di vista sportivo.

Fuori dal campo, invece, tutto il comitato è al lavoro e concentrato sugli eventi per celebrare il 120.esimo anniversario. Giovedì 16 ottobre, giorno esatto del compleanno, il FC Chiasso organizza la “Radunata rossoblù”. In occasione del derby contro il Novazzano, ex allenatori, giocatori e dirigenti sono invitati al Riva IV (presenza da annunciare allo 076 296 38 38 o segreteria@fcchiasso.com). Gli iscritti entreranno gratuitamente allo stadio ed è previsto anche un momento dedicato. Sarà offerta inoltre una risottata a tutti i presenti in collaborazione con il Gruppo Urani.

Due giorni più tardi, al Palapenz si terrà il momento clou dei festeggiamenti. Dopo un ricco aperitivo conviviale offerto, è prevista una cena. Vi saranno poi diversi momenti ufficiali per ricordare e celebrare la storia del sodalizio, così come l’asta delle maglie speciali indossate esclusivamente due giorni prima. Alla serata, presentata dalle giornaliste RSI Serena Bergomi e Valentina Bonfanti Formenti, parteciperanno alcuni dirigenti, allenatori e giocatori del passato, oltre al direttore delle squadre nazionali della Svizzera Pier Tami. L’iscrizione è obbligatoria.