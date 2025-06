E il Beato sta per tornare sul San Giorgio

Il volto del Beato Manfredo Settala sarà portato lunedì in vetta al Monte San Giorgio e verrà collocato sulla parete esterna accanto all’entrata della chiesetta. Un gesto significativo che nasce dall’iniziativa di un donatore di Meride (anonimo per sua scelta). È stato lui ad affidare all’artista di Arzo, Piergiorgio Piffaretti, la creazione di un bassorilievo in bronzo che raffigura il viso dell’eremita, morto nel 1217 e tanto amato dalle tre comunità della Montagna che si contesero le sue spoglie al momento della morte. Fu una coppia di buoi a scegliere dove trascinare il carro con la salma dell’eremita che da allora è custodita a Riva San Vitale. Che espressione del Beato ha scelto di trasmettere alla popolazione della regione e a tutti coloro che frequenteranno la vetta della Montagna? “Ho voluto riflettere il Beato Manfredo da vivo e accanto a lui si vedono le tre pagnotte: sono quelle che vengono distribuite il giorno della Festa a Riva San Vitale”. Come è stato il percorso dell’opera? “Dapprima l’ho creata in creta di una dimensione pari a 40X50 cm – spiega l’artista, pittore e incisore – e poi l’ho affidata alla Fonderia di Vignalunga a Mendrisio dove è stato realizzato il bassorilievo in bronzo. Verrà trasportato in elicottero e posato da due operai con un minimo di incastro (5 cm) per proteggerlo.” Come ha vissuto questa creazione? “È una bella esperienza. Del resto con alcuni miei allievi di scuola, in passato avevamo dipinto il Santo che uccide il drago dentro la chiesetta ed ho molti ricordi vissuti anche da ragazzo sul San Giorgio.” Per compiere il passo del bassorilievo, sono stati chiesti e ottenuti i necessari permessi alle Parrocchie di Riva San Vitale e Meride. Una volta terminata, l’opera è stata custodita per un periodo in ogni Parrocchia per mostrarla dal vivo anche a chi non potrà salire sul San Giorgio. Ora tutto è pronto e – anche a sottolineare l’anno santo del 2025 – il volto del Beato verrà portato in cima al monte e questo accadrà lunedì di Pentecoste, 9 giugno, in occasione della tradizionale Festa del San Giorgio per le Parrocchie di Meride e Brusino (con messa e benedizione dell’opera alle 11). La medesima ricorrenza – per gli abitanti di Riva San Vitale – è stata festeggiata la terza domenica di maggio. Ricordiamo che lunedì 9 giugno sarà possibile usufruire del trasporto in elicottero a partire dalle 9 con partenza dal prato di fianco al posteggio sterrato comunale di Meride (30 franchi per adulti solo andata; 50 franchi andata e ritorno). Dopo la messa delle 11, ci sarà il pranzo al sacco.