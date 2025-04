Mendrisio, bisogna crederci!

Smaltiti i bagordi pasquali e posticipata al 30 aprile la sfida infrasettimanale contro il Wettswil, il Mendrisio di mister Amedeo Stefani è pronto per tornare in campo per la prima di sei finali.

Si “etichetta” così, nel mondo del calcio, quel periodo dell’anno in cui si intravede il traguardo di fine stagione, ma non sono permessi passi falsi. Servirà, per l’appunto, indossare l’elmetto e prepararsi a un finale di stagione che, dalle parti del Comunale, sperano possa portare a un ribaltamento della classifica.

Sì, perché ad oggi, il Mendrisio non se la passa bene: un punto nelle ultime due e le contemporanee vittorie della diretta concorrente Linth 04 hanno portato il divario a -5 dalla prima posizione utile per la sopravvivenza in Prima Lega.

Alla penultima giornata è previsto lo scontro diretto. Ecco perché Rey e compagni sono obbligati a un filotto positivo per salvare la stagione.

Non sono mancati – doveroso ribadirlo – gli accenni di una reazione d’orgoglio dei momò, mai baciati dalla fortuna in questa tormentata stagione. Dopo la vittoria contro l’Höngg e il colpaccio contro il Tuggen, i biancorossoneri sono stati beffati dallo Schaffhausen, che dal Comunale se n’è andato con un punto trovato al 93’ per il 2-2. Il contraccolpo è stato di quelli pesanti: sconfitta senz’appello in casa dello YF Juventus (3-0) nell’ultima giornata. La pausa forzata ha permesso però di ricaricare le batterie in casa Mendrisio, atteso domenica pomeriggio nel Principato del Liechtenstein per il confronto all’Eschen/Mauren. Un confronto che mister Stefani dovrà affrontare senza una pedina importante come il portiere Stefan Vidovic, ammonito da diffidato nel “ko” di Zurigo. Rientrerà tra i pali Alessio Bellante, recuperato dall’infortunio che l’ha tenuto fuori dai giochi nelle ultime quattro.

Quanto all’avversario di giornata del Mendrisio, l’Eschen Mauren gode di una posizione tranquilla in classifica: ottavo posto con 37 punti, ma reduce dalla dispendiosa semifinale di Coppa del Liechtenstein di mercoledì contro il Vaduz. Il bilancio dei precedenti pende a favore del club del Principato, avanti con undici successi contro le sei affermazioni ticinesi e otto pareggi. È dal 2017 che il Mendrisio non riesce a imporsi alla Sportpark Eschen. L’ultima vittoria nel Liechtenstein porta la firma di Bruno Gennari per lo 0-1 finale. La sfida d’andata del novembre scorso, invece, ha sorriso al club di Heris Stefanachi, trionfante di misura (0-1) con il sigillo di Shala.

Classifica:

Winterthur U21 (45), Kreuzlingen (44), San Gallo U21 (43), YF Juventus (41), Tuggen (41), Wettswil (41*), Kosova (39), Eschen/Mauren (37), Taverne (36), Collina d’Oro (35), Höngg (30), Freienbach (28), SV Schaffhausen (26), Linth 04 (25), Uzwil (21), Mendrisio (20*)

*una partita in meno

Prossimi impegni:

Domenica 27 aprile, Eschen, ore 15, Eschen/Mauren-Mendrisio, Prima Lega Classic.

Martedì 29 aprile, Coldrerio, ore 20.15, Raggruppamento CCB-Mendrisio, Youth League A

Domenica 27 aprile, Comunale, ore 14.30, Mendrisio-Rapid Lugano 2, Allievi B1

Sabato 26 aprile, Adorna, ore 13.30, Mendrisio-Raggr. San Bernardo, Allievi C1.