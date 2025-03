Centro degli anziani di Balerna, 15 milioni per ringiovanirlo

Il rilancio della Casa anziani di Balerna passa per il progetto maturato al punto tale che nei giorni scorsi i consiglieri comunali hanno ricevuto il messaggio municipale per la richiesta di un credito di costruzione di 15 milioni di franchi. La somma servirà ad ampliare, ristrutturare e rinnovare il Centro degli anziani di Balerna. E quest’importante investimento che il Comune sta per affrontare, e che potrà beneficiare di consistenti finanziamenti cantonali, permetterà di portare il Centro degli anziani al passo con i tempi, dotandolo di tutti i servizi necessari e ampliandone la capacità d’accoglienza per rispondere alle esigenze future della popolazione.

Uno studio di fattibilità nel 2015 aveva permesso al Municipio di individuare le possibilità d’ampliamento del Centro degli anziani per rispondere all’esigenza di realizzare un nuovo reparto Alzheimer nonché individuare le principali necessità di ristrutturazione dell’immobile esistente edificato nella prima metà degli anni ‘80. Lo studio di fattibilità aveva portato il Municipio a indire un concorso di progettazione che aveva visto vincitore nel 2018 il Team Agata, guidato dagli studi d’architettura Inches Geleta Architetti e Baumschlager Eberle. A seguire sono stati intrapresi i vari passi progettuali che, grazie ai numerosi confronti avvenuti tra il Municipio e i progettisti, la condivisione delle scelte progettuali con i responsabili del Centro, l’informazione al personale e non da ultimo il coinvolgimento del Consiglio comunale con delle serate informative dedicate, hanno permesso di arrivare a un progetto definitivo maturo e ottimizzato in tutti i suoi contenuti. Esso risponde alle diverse esigenze di rinnovo e ampliamento del Centro – scrive l’Esecutivo – con un occhio di riguardo al mantenimento dei costi sotto una soglia sopportabile per le finanze comunali. Cosa si prevede? La costruzione di una nuova ala in cui troveranno posto, al piano terreno gli spazi comunitari dedicati agli ospiti del Centro e un ampio bar aperto ai visitatori, al primo piano 7 camere che costituiranno il nuovo reparto protetto per gli anziani affetti da Alzheimer e al secondo piano 8 camere per estendere la capacità ricettiva del reparto medicalizzato. Il piano seminterrato è invece dedicato alle esigenze del personale di servizio e alla tecnica del nuovo edificio. Lo stabile esistente invece verrà risanato dal profilo energetico, riorganizzato negli spazi e nei locali di servizio e di cura e completamente rinnovato nelle camere e bagni degli ospiti degenti. La pubblicazione del progetto avverrà nei prossimi giorni, così da dare inizio all’iter per l’ottenimento della licenza edilizia e poter pianificare l’avvio dei lavori, indicativamente per fine 2025/inizio 2026. Alla conclusione degli interventi, prevista per il 2028, il Centro degli anziani avrà una capacità d’accoglienza complessiva di 49 posti letto, a fronte degli attuali 35. L’offerta del Centro si completa con 16 appartamenti protetti ubicati nell’edificio contiguo, che saranno collegati ai rinnovati e ampliati spazi, e che continueranno ad accogliere anziani ancora autosufficienti, ma che richiedono dei servizi di supporto, oppure persone che necessitano di ospitalità temporanea. Nella foto, il nuovo corpo e il collegamento.