La squadra Nebiopoli fa crescere il Carnevale

La 65.ma edizione del Carnevale Nebiopoli chiassese è pronta a scendere in campo dal 12 al 16 febbraio prossimi con tre novità accattivanti. Eccole.

*Chi lavora a quest’edizione ha scelto il tema di quest’anno omaggiando la creazione del nuovo centro di e-sport in divenire all’interno dell’ex Centro Ovale di Chiasso (nella foto): il futuro Ellipticum e i suoi promotori che credono fermamente in questa “che è quasi una mission impossibile” come la definiscono loro stessi con ironia. A che punto siamo?, chiediamo ai promotori: “All’interno il Centro Ovale è completamente svuotato. All’esterno è ok, tutto procede e ora lavoriamo all’allestimento. Cerchiamo di portare qualcosa di innovativo, un valore aggiunto al territorio. Certo la forma dell’edificio è scenografica e calza bene”. Non è semplice fare previsioni precise sui tempi di realizzazione di questo nuovo centro di e-sport (sport elettronici e competizioni di videogiochi) poiché partner e interlocutori possono essere anche internazionali, così come si stima che i fruitori potranno provenire anche da altri Paesi come l’Italia in primis.

*L’introduzione del voto-simpatia che potrà esprimere – via cellulare (nella foto a destra) – i gusti del pubblico dando origine ad un premio-simpatia che sarà distinto da quello tradizionale della giuria tecnica che stila la classifica della sfilata a circuito chiuso di sabato 15 febbraio.

*E sempre al corteo mascherato in agenda sabato 15 febbraio, parteciperanno 4 guggen ospiti da oltre San Gottardo; una di queste sarà composta unicamente da bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni (mai prima d’ora in tutto il Cantone).

Cresce il successo dell’evento e l’evento stesso ed aumentano le esigenze di garantire la sicurezza alle manifestazioni ed i costi che ne conseguono. A ciò si aggiunge quel 10% delle spese per le prestazioni logistiche chieste dal Comune a tutte le società con un’ordinanza comunale. Si tratta di un’ordinanza entrata in vigore a poche settimane da quest’edizione del Nebiopoli. “Capiamo l’Istituzione – ha commentato il presidente del Carnevale Nebiopoli di Chiasso, Alessandro Gazzani- che necessita di far tornare i propri conti. D’altro canto pensiamo che sia un tema delicato in quanto oggi Nebiopoli non è più quello di un tempo”. In effetti in questi anni sono stati fatti investimenti logistici seguendo lo sviluppo stesso della manifestazione.

“Il lavoro svolto dalla nostra squadra in questi anni – ha poi continuato il presidente – ha effettivamente rilanciato l’evento che sta iniziando a portare i suoi frutti alla città e al territorio in cui si svolge. Sono diversi i fornitori (tutti della regione) che hanno visto crescere la cifra d’affari. Vi è però un’esplosione di costi legati anche al mantenimento dell’ordine pubblico e per lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. In effetti stanno cambiando in maniera radicale le dinamiche”. Un aspetto che viene tenuto sott’occhio e che desta anche un po’ di preoccupazione. Felicità e soddisfazione proviene invece dal constatare che soprattutto bar, ristoranti e alberghi beneficiano in modo importante del lavoro svolto dal team Nebiopoli. “Siamo fieri di portare un contributo fattivo alle attività del Comune” commenta Gazzani facendo riferimento alla vitalità sociale ed economica che un evento del genere porta con sé.

Il programma

La 65.ma edizione sarà quella che ci porterà in età AVS – ha ironizzato il Comitato – ma non abbiamo intenzione di andare in pensione! Il programma si dipana dal 12 al 16 febbraio prossimi con due presenze assolute: Mariano Musso a coordinare le operazioni di giuria e Silvano Pini per la sua 9.a volta nei panni di Primo Ministro.

Gli artisti

Giovedì sera si esibirà Andrea Damante, modello, dj e personaggio televisivo italiano attivo come dj nei più importanti club d’Europa e non solo; venerdì sera protagonista sarà Gigi l’Altro, imitatore e sosia di Gigi d’Agostino per una serata dedicata a un pubblico più adulto; Shade, famoso cantante italiano e personaggio televisivo, sarà invece l’artista della serata di sabato.

I cortei

I primi due cortei sono a entrata gratuita.

Corteo dei bambini venerdì 14 febbraio dalle 14 sul Corso San Gottardo: sfilerà un migliaio di bambini che provengono dalle scuole elementari del Mendrisiotto (il percorso subirà alcune variazioni a seguito dei lavori su via Bossi).

Il 4° Corteo notturno Guggen è in programma venerdì 14 febbraio a partire dalle 21. Abiti e illuminazione produrranno una sfilata molto scenografica.

Il 63° Corteo mascherato a circuito chiuso Nebiopoli sarà il clou del Carnevale chiassese e si terrà sabato 15 febbraio dalle 14 su Corso San Gottardo. Sono 37 i numeri che si preparano a sfilare suddivisi in Gruppi, Carri e Guggen. Si registra un aumento del numero di Gruppi e Carri, in controtendenza rispetto ad altri Carnevali. Nebiopoli, che si profila come Carnevale innovatore a livello cantonale, dal corteo 2025 va a introdurre il voto popolare. Comodamente da casa o direttamente sul posto, il pubblico potrà accedere nelle ore del corteo al sito www.votanebiopoli.ch (o inquadrare i QR code presenti sul posto) e votare Guggen, Gruppi o Carri che ritiene più simpatici. Al Corteo saranno presenti 4 guggen che provengono da oltre San Gottardo, una di queste sarà composta solo da ragazzi dagli 8 ai 16 anni. E poi sono riconfermati gli “sparacoriandoli”.

Logistica riconfermata

Rimane confermata la nuova struttura logistica che ha riscosso grande successo nel 2024. Il Villaggio Nebiopoli si svilupperà in Piazza della Chiesa attorno al Municipio e la Chiesa stessa. Sul posto ci saranno 9 capannoni, la zona street-food. Viene riproposto anche lo spazio “over 30” che è piaciuto al pubblico che non ama trovarsi in posti troppo affollati.