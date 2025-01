Deborah Barella fa sul serio! Dopo aver vinto il Campionato Ticinese “Lui&Lei”, lo scorso 23 novembre, domenica si è imposta pure nel primo torneo a terne miste organizzato a Bienne dalla Società Bocciofila Italgrenchen. Allora giocò con Rodolfo Peschiera. A Bienne con lui e con Eric Klein.

È vero che i due, Eric e Rodolfo, sono una coppia molto collaudata e altrettanto vincente, ma Deborah dimostra una capacità che la proietta oramai tra le migliori del movimento femminile. Per imporsi nelle gare di terna non bastano quattro bocce ben giocate. Non ne bastano nemmeno cinque, ne sono necessarie sei e quindi l’ottima giocatrice ha diritto di spartire i meriti equamente con i suoi due compagni.

Brava Deborah, quindi, e pensare che non si iscrive mai nelle gare femminili individuali…

Dal canto loro, Rodolfo ed Eric hanno cominciato come nel 2024, vale a dire a suon di successi, nonostante un problemino fisico del neocastellano di Vacallo che aveva preoccupato non poco i dirigenti della San Gottardo.

Interessanti e quotate le formazioni regolate dai chiassesi. Al secondo posto, superata per 12 a 5, la terna di Corinne Ungaro, del marito Vincent e di Luigi Valentino del Boccia Club Corgémont. E terza quella di Monica Buob (già campionessa svizzera), di Amos Bongio e di Salvatore Fonseca, quest’ultimi approdati al Boccia Club Felmühle-Primavera (San Gallo) dopo alcuni anni passati all’Italgrenchen.

Questa sera alla Cercera di Rancate si giocano le finali del “Gran Premio Ideal” a coppie. Della sessantina di formazioni iscritte ne sono rimaste in gara otto. Quindi quarti di finale (a Rancate e a Riva San Vitale), poi semifinali e finale.

Attesa una conferma dei giocatori dell’Aurora di Losone, dominatori del primo torneo dell’anno nuovo. Ma altrettanto attesa una reazione di coloro che, battuti a inizio gennaio, cercheranno di riscattarsi senza indugio. Il torneo è sponsorizzato dalla Raiffeisen della Campagnadorna, l’istituto bancario sempre molto presente nelle manifestazioni del distretto.

Cresce intanto l’interesse per il Campionato Svizzero a squadre che debutterà sabato 1° febbraio. Del più importante torneo a squadre, che assegna il prestigioso titolo nazionale, ci occuperemo nell’edizione di venerdì prossimo. Oggi il nostro giornale si limita a pubblicare le sfide dei primi due turni, anche perché, per contenere le spese delle squadre iscritte, ci saranno tre o quattro doppi incontri nella medesima giornata.

Quindi sabato 1° febbraio, alle 10 si partirà con le seguenti sfide.

Gruppo A: Gerla-Agno vs Torchio (a Lugano), Stella Locarno vs Uster (a Biasca) e Aurora Losone vs Bernese (al Tenza di Castione).

Gruppo B: Ideal vs Riva San Vitale (alla Cercera), Sfera vs Centrale (a Lugano) e San Gottardo vs Pro Ticino ZH al Palapenz.

Alle 15 secondo turno.

Gruppo A: Torchio vs Uster (a Biasca), Gerla-Agno vs Bernese (a Lugano) e Aurora Losone vs Stella Locarno (al Tenza).

Gruppo B: Sfera vs Ideal (a Lugano), Riva San Vitale vs San Gottardo (a Riva) e Centrale vs Pro Ticino ZH (al Palapenz).

Nella fotografia la terna di Deborah Barella, Eric Klein e Rodolfo Peschiera (San Gottardo) vincitrice della prima gara mista a Bienne, attorniata da quella del BC Corgémont e da quella del BC Feldmühle-Primavera, rispettivamente seconda e terza classificata.