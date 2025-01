Università e stazione, così Mendrisio crescerà

Mendrisio possiede diversi jolly per svilupparsi ulteriormente. “La Città dovrà essere attenta a cogliere nuove opportunità per far crescere la sua vocazione universitaria, portando nuove facoltà dell’Università della Svizzera italiana o nuovi dipartimenti e istituti della SUPSI. Gli investimenti nella formazione e nella ricerca possono essere elementi distintivi per poter assicurare una crescita sostenibile”. Non solo. “Sicuramente è necessario individuare e cogliere i possibili vantaggi territoriali della stazione di Mendrisio. Tale comparto, grazie al consolidamento del collegamento ferroviario Lugano-Mendrisio-Varese e all’arrivo della SUPSI, potrà offrire alla nostra regione delle nuove prospettive di crescita economica”. Lo scrive a chiare lettere il Municipio nel suo Piano finanziario ed economico 2024-2008 nel quale delinea un preciso orizzonte: “L’obiettivo permane quello di mantenere la regione dell’Alto Mendrisiotto fra le più dinamiche del nostro Cantone e della Svizzera”.

E le finanze? Certo, l’Esecutivo si dice conscio che dovrà adottare precise strategie: “Il piano finanziario mostra anche il forte indebitamento. Questa situazione impone agli organi comunali di vagliare in modo attento i prossimi investimenti necessari allo sviluppo della Città. I futuri piani di investimento dovranno infatti presentare un grado di finanziamento maggiore, per cercare appunto di frenare o anche ridurre l’indebitamento previsto nel conto patrimoniale”. Il documento programmatico è ora al vaglio della Commissione della Gestione e presto sarà presentato al Consiglio comunale, con cui il Municipio ribadisce la necessità di mantenere “un dialogo partecipativo e costruttivo, senza escludere nuove forme di partecipazione attiva con la popolazione”.

