Nebiopoli, non si ferma il successo

Alessandro Gazzani, presidente del Carnevale Nebiopoli, durante l’assemblea che si è tenuta mercoledì 9 ottobre: “Si denota una chiara strategia del Comitato Direttivo che con piacere presiedo, una squadra che ha una visione lungimirante e una strategia chiara e organizzata per il futuro”.

Ma andiamo con ordine. Durante l’assemblea sono stati presentati i risultati finanziari: la tendenza che sta vivendo dal 2020 l’associazione Nebiopoli è che continua a godere di un successo sempre maggiore e soprattutto si rivela duraturo.

La nuova strategia implementata nel tempo ha permesso di riorganizzare la manifestazione che oggi ha trovato il suo equilibrio che tanto è stato ricercato in passato. Gli eventi serali e paralleli permettono di finanziare il corteo mascherato a circuito chiuso dando quindi un futuro all’evento, che può continuare a crescere. Il risultato finanziario dell’edizione 2023 presenta un utile di esercizio di 26’641 franchi e si può già preannunciare che anche quest’anno è stato un successo e l’utile potrebbe assestarsi attorno ai 30 mila franchi. Nebiopoli gode oggi di un ottima situazione finanziaria: la sostanza patrimoniale è costituita prevalentemente di liquidità. A 31 dicembre 2023 su un totale di attivi di 140’480 fr, 132’537 riguardano averi nei conti correnti bancari, ad oggi sui conti correnti ci sono circa 170 mila franchi… il tutto senza dimenticare che prima dei cambiamenti effettuati negli scorsi anni Nebiopoli aveva una liquidità di 45 mila fr e si verificavano perdite di 30 o 40 mila fr all’anno.

Durante la riunione è stata messa in luce la strategia del Comitato direttivo che è quella di riportare un concreto beneficio alla regione e soprattutto a Chiasso. Forte è l’incremento del pubblico che porta un importante indotto sia negli esercizi pubblici e nei negozi della cittadina di confine, sia ai fornitori locali: in crescita infatti anche la cifra d’affari e le spese dell’Associazione. I soci hanno deciso di acquistare un nuovo capannone con impianto di riscaldamento dal costo di 43’200 fr; investimento che sarà sostenuto da Nebiopoli (23’200 fr) e da due soci dell’associazione ovvero il Rione la Maccheronata e Rione Urani di Chiasso nella somma di 10 mila fr ciascuno. Durante il gremio è stato approvato il credito di 20 mila fr a favore della Città di Chiasso per sostituire i teli del capannone che il Comune mette a disposizione per gli eventi. “Con questo contributo – ha sottolineato Gazzani – Nebiopoli intende effettuare finalmente un importante investimento mettendo a disposizione un concreto sostegno a Chiasso che avrebbe dovuto cambiare la propria struttura nel corso dei prossimi mesi, sgravando così totalmente le finanze pubbliche da questa voce di costo”. Nebiopoli torna quindi ad investire in maniera importante nelle sue strutture: dopo l’acquisto (insieme alla Festa delle Fragole e al Carnevale di Biasca) di un container WC l’Associazione ha in programma di comprare un’altra struttura per i bagni (uomo, donna e portatori di handicap con accesso tramite una rampa) così da poterle pure mettere a disposizione di Chiasso e della regione.

Così commenta il presidente Alessandro Gazzani: “Durante le recenti interviste ho sollecitato la stampa su un tema focale per il futuro: cercare di mantenere un controllo efficace sull’aumento dei costi che registriamo di anno in anno. Vogliamo evitare di morire del nostro successo e perciò in questa fase di espansione dobbiamo cercare di investire nelle strutture che ci permettono di crescere in maniera sana. L’intera squadra è vigile sulla tematica dei costi e la strategia è sempre quella di cercare di crescere rispetto all’anno successivo nella quota massima del 30% evitando così irreparabili incidenti finanziari dovuti ad investimenti troppo ingenti e non sopportabili. Nel 2025 investiremo ancora di più negli artisti attirando nomi sempre più importanti. Le cifre sono in aumento, la voce “sicurezza” è quintuplicata rispetto alle edizioni pre-cambio data, sono chiaramente anche in forte crescita gli incassi. Dal lato personale sono molto soddisfatto di essere riuscito ad attrarre nella squadra nuovi profili giovani e motivati, persone competenti che si stanno dedicando con passione alla gestione del nostro bellissimo evento ritornato ora tra i principali del Cantone Ticino. Possiamo con fierezza dire ad alta voce di essere il secondo carnevale del Cantone, uno dei principali eventi del Cantone e il più importante della Regione”.