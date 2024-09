Buon inizio di stagione per il Balerna Femminile

Il Balerna Femminile di mister Stefano Scali ha iniziato la stagione con il sorriso. Retrocesse la scorsa stagione dalla Prima alla Seconda Lega, le ragazze momò sono ripartite con la rosa pressoché invariata e con lo staff tecnico confermato.

Nelle prime uscite della stagione 24/25, la prima squadra neroazzurra ha totalizzato due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite. Un buon rendimento che si traduce con il primo posto a braccetto con altre squadre.

Le ragazze di Scali hanno dapprima debuttato vincendo e convincendo per 0-4 in casa del Team Uri, compagine a sua volta relegata in Seconda Lega al termine della precedente stagione. Dopo la prima frazione di gioco chiusa sullo 0-0, Togni e Bachir sbloccano la contesa a inizio ripresa. Poi Pozzi ci mette la doppia firma nella fase centrale arrotondando il risultato. La settimana successiva, invece, sono state fermate sul pari per 1-1 dello Stans-Engelberg, protagonista nell’ultimo campionato di Seconda Lega Femminile con il secondo posto. Di Francesca Pozzi la rete dell’iniziale vantaggio.

Lo scorso fine settimana è arrivata la seconda vittoria stagionale ad allungare il periodo positivo. Sul campo dell’Adligenswil, le ragazze del Balerna hanno trionfato per 0-4 con i sigilli di Elisa Conti, Francesca Pozzi, Sara Di Prenda e Farah Bachir.

Soddisfatto a giusta ragione il tecnico Stefano Scali al termine dell’ultimo appuntamento. “Abbiamo disputato una buona partita. Il primo tempo è stato caratterizzato da qualche imprecisione a causa della forte pressione avversaria, ma siamo comunque riusciti ad andare all’intervallo in vantaggio. Nella ripresa abbiamo gestito bene la gara senza rischiare nulla e trovando la via del gol in altre tre occasioni, due delle quali su calci piazzati”.

Insomma, se chi ben comincia è a metà dell’opera, il Balerna femminile ha di che ben sperare. Nel weekend alle porte, Di Prenda e compagne godranno di un turno di pausa. Il prossimo impegno è dunque fissato domenica 22 settembre alle 14.30 al Comunale di Balerna, dove è atteso il fanalino di coda del FC Horw/FC Luzern.

Parallelamente sono riprese tutte le attività del settore allieve in collaborazione con il Raggruppamento CCB (Castello-Coldrerio-Balerna). Da questa stagione sono tre le squadre dedicate al calcio femminile: le allieve C, le allieve D9 e le allieve E. Chiunque fosse interessato a praticare questo fantastico sport di squadra può prendere contatto con il responsabile del settore allieve Andrea Donini, raggiungibile allo 076 560 14 45 o all’indirizzo mail scbalernafemm@gmail.com.