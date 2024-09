Parco del Laveggio “d’oro”

Il 28 agosto, nei Giardini Merian a Basilea, ha avuto luogo la consegna del Premio Binding per la biodiversità all’Associazione Cittadini per il territorio per il progetto del Parco del Laveggio. Annunciato lo scorso mese di giugno, il Premio Binding è il maggiore riconoscimento per la biodiversità in Svizzera e attribuisce annualmente 125’000 franchi a progetti meritevoli. Il primo premio di questa edizione, del valore di 100’000 franchi, lo ha ricevuto il progetto del Mendrisiotto, scelto tra 28 candidati da tutto il paese. Del Parco del Laveggio sono state apprezzate la qualità progettuale e il carattere propositivo. Come espresso nella laudatio della giuria, letta dalla dr. Manuela di Giulio, per risolvere i problemi è necessario essere a favore di qualcosa, non è sufficiente essere contro qualcosa. Il finanziamento sarà investito in un progetto pilota per la sperimentazione di un metodo ecologico di manutenzione della vegetazione delle rive, che si spera possa diventare un esempio. Il secondo premio è stato attribuito al Comune di Reinach (Basilea campagna) per la realizzazione di uno stagno naturale e ricreativo sull’ex sito dell’impianto di depurazione della Birs.