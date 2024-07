Prende forma la stagione del Mendrisio

La stagione 2024-2025 del FC Mendrisio sta lentamente prendendo forma. La squadra di Amedeo Stefani è pronta a chiudere la seconda settimana di lavoro estivo con il quadrangolare di domani a Bellinzona dopo aver fatto visita alla U21 del Lugano nella serata di mercoledì. All’ombra dei Castelli, a partire dalle 18, il Mendrisio parteciperà al torneo pre-campionato insieme ai padroni di casa, al Paradiso e al Taverne. Intanto, il club momò ha lanciato negli ultimi giorni la campagna abbonamenti per la stagione 24-25.

“La stagione appena conclusa – si legge nel comunicato di presentazione – è stata a dir poco entusiasmante. I vari festeggiamenti per il centenario, il brillante ritorno in Prima Lega Classic e i successi del settore giovanile hanno mostrato il vostro attaccamento e la vicinanza al nostro amato club e per questo vi ringraziamo di cuore per il costante e prezioso sostegno”.

All’orizzonte ci sono nuovi traguardi da ottenere. “Ora – continua – è tempo di guardare avanti alla nuova stagione, che siamo certi sarà ricca di emozioni e soddisfazioni, soprattutto nel nostro sempre caloroso Comunale. Vogliamo viverla insieme a tutti voi e a tutti i tifosi della grande famiglia momò. Per questo motivo lanciamo la campagna abbonamenti SÉMPRU INSÉMA, confermando la nostra politica societaria, che ci distingue da diversi anni, improntata soprattutto sulla crescita del Settore Giovanile, non solo a livello tecnico, ma anche tenendo in considerazione l’aspetto sociale ed educativo”.

L’abbonamento:

100.- fr abbonamento studenti & AVS;

150.- fr abbonamento sostenitore;

300.- fr abbonamento amico FCM;

500.- fr abbonamento “Club dei 500”

Un occhio ai giovani

L’iniziativa targata FCM prende a cuore anche i più giovani. “Bambini e adolescenti allo stadio, magari in compagnia dei genitori o dei nonni, sono la gioia più grande. Al Comunale, ogni ragazzo sotto i 18 anni entra gratuitamente per tutta la stagione perché crediamo che ogni giovane debba poter vivere le emozioni del calcio senza costi”.

Il campionato del FC Mendrisio inizierà oltre Gottardo. I bianconerorossi debutteranno sabato 3 agosto in casa del Kosova, mentre il 10 agosto sarà il Freienbach a segnare il debutto casalingo. Sarà però solo l’antipasto del big match che si giocherà una settimana più tardi nella tana del Mendrisio. Sabato 17 agosto sbarcherà al Comunale il Lucerna di Super League per il primo turno di Coppa Svizzera.

Quanto agli impegni stagionali, da segnare in rosso sui propri calendari, ci sono indubbiamente i due derby ticinesi di Prima Lega contro Taverne e Collina d’Oro. La prima sfida cantonale è in agenda alla quinta giornata (1° settembre) contro il neopromosso Collina d’Oro a Gentilino. In trasferta anche il secondo derby del girone d’andata alla dodicesima giornata (26 ottobre) in casa del Taverne.

L’ultima novità in ordine cronologico riguarda il sorteggio per la qualificazione alla Coppa Svizzera della stagione 2025-2026. Come da sei anni a questa parte, il Mendrisio inizierà il cammino di qualificazione lontano dal proprio campo. Il weekend del 19-20 ottobre, Rey e compagni si confronteranno con il SV Muttenz. Poi, in caso di successo, a marzo sarà il turno della vincente tra Linth 04 e YF Juventus.