A Stabio nasce l’etichetta discografica AncORA

Riportare alla luce, anzi all’orecchio, canzoni di band ticinesi in auge nel passato sul territorio; salvare un patrimonio non solo di ricordi ma musicale e reimmetterlo in circuito nel presente nei moderni canali. È questo il “miracolo” che si prefigge di compiere la neonata etichetta discografica ticinese sorta nel distretto, a San Pietro di Stabio: parliamo del label AncORA Records attivo nella ristampa su vinile di dischi di musica ticinese ormai diventati rari o introvabili.

L’iniziativa ha già all’attivo un primo progetto che affonda anch’esso le radici nella regione, a Chiasso. AncORA – un nome costruito su un avverbio che ben restituisce il senso dell’operazione – ha registrato rigorosamente in vinile (di color bianco) e in edizione limitata di 300 copie, i Dr Chattanooga e The Navarones, gruppo della cittadina di confine nato nella notte di Natale del 1980 nello storico bar Pace. I componenti della band – Francesco Vella, Franco Ghielmetti, Carlo Butti e Nicola Marinoni – avevano composto musica e cavalcato per quattro anni i palchi ticinesi. Il genere? Musica aperta alle influenze più disparate che oggi condenseremmo con la world music. Insomma, una band affermata nei gloriosi anni Ottanta e di impronta dadaista che a mente dei promotori del progetto discografico – Luca e la moglie Laura Costanzo – suona più attuale che mai.

Il ritorno vincente al vinile

Sembrava destinato alla definitiva archiviazione il supporto in vinile, surclassato per lungo tempo dai CD e, più recentemente, dall’ormai diffusissimo Spotify. E invece da qualche anno il vinile è super richiesto grazie a una decisa volontà di ritorno al passato delle principali case discografiche. E la prima nata in Ticino è proprio l’AncORA Records di Stabio. Il promotore Luca Costanzo, 34 anni, dj rap e promotore culturale attivo per Festate e Chiassoletteraria, dichiara a l’Informatore che, con la moglie Laura, l’iniziativa musicale è partita con il piede giusto e ha già in cantiere nuovi progetti: “Stiamo promuovendo con serate pubbliche il primo vinile dei Dr Chattanooga e The Navarones, alla presenza dei componenti del gruppo, e l’idea incontra interesse. Abbiamo in mente di registrare in vinile altre quattro formazioni delle quali per ora preferisco non fare i nomi dal momento che i contratti non sono ancora stati perfezionati. Posso dire comunque che sono tutti gruppi ticinesi – è questa la peculiarità sulla quale intendiamo distinguerci – e che spazieremo in vari generi: dal rock progressivo al jazz”.

La forza del prodotto in vinile non garantisce solo un suono ritenuto dagli esperti di migliore qualità rispetto agli altri supporti sul mercato. “Oltre al vinile – assicura Luca Costanzo – il valore è dato dal libretto che accompagna il disco, con foto dei componenti della band, biografia e storia della formazione musicale. Noi curiamo anche questi aspetti che riteniamo di grande interesse e importanza”.

E per chi intende saggiare la bontà del primo prodotto uscito dalla neonata casa discografica di Stabio può richiedere agevolemente una copia al seguente link: https://ancorarecords.bandcamp.com/album/rare-caruana-style. Altra possibilità, inviando una semplice e-mail all’indirizzo: ancora.label@gmail.com.

Per i due promotori di Stabio il nuovo progetto musicale rimane comunque e ancora un hobby in cui esprimere raffinata passione per la musica e per tutto quello “che gira intorno”.