Serata da lupi, 21 interventi per i pompieri

Ventun interventi svolti in sei ore e distribuiti in tutti i Comuni della regione, fatta eccezione per Chiasso che è stato un po’ più risparmiato dalla furia della pioggia. È il bilancio di una serata da lupi, si può ben dirlo. E parliamo di martedì a partire dalle 17 fino alle 23. “Una pioggia intensa, straordinaria. Abbiamo toccato il grado 4 – dichiara Corrado Tettamanti, comandante del Centro Soccorso cantonale Pompieri Mendrisiotto. Le forti precipitazioni hanno provocato l’allagamento di strutture e stabili e l’erosione di terreni, l’esondazione del fiume Laveggio in Valera e anche a Penate… siamo arrivati al limite”. Quanti uomini sono stati impegnati? “Fuori sono intervenuti 30 pompieri e molti altri in Caserma a coordinare gli interventi. Siamo stati chiamati a Balerna, Arzo, Genestrerio, Rancate, Morbio Inferiore, Ligornetto, Stabio, Coldrerio e a Mendrisio, dove in particolare è andata in difficoltà la Coop con acqua nei piani interrati e negli autosili”. Se parliamo di picchi d’acqua? “Misurati rispetto al Laveggio, possiamo dire che alle 17.40 abbiamo avuto la punta massima di 48.81 metri cubi al secondo. A Coldrerio fra le 17 e le 17.20, sono stati misurati 39.5 mm di pioggia”.