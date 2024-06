Festate, si apre “La balera delle genti” a Chiasso

Pioggia o non pioggia, tutto è pronto a Chiasso in Piazza del Municipio, dove da stasera, venerdì 14 giugno, a sabato 15 giugno notte, la musica sarà l’assoluta protagonista della 32esima edizione di Festate a ingresso gratuito.

Il Festival di culture e musiche del mondo torna quest’anno sotto il titolo, La balera delle genti, “perché – evidenziano gli organizzatori – da sempre questo amatissimo appuntamento della Chiasso estiva si muove grazie alla musica che invita a danzare, tutti insieme”. Le note del Festival risuoneranno come sempre in Piazza col Bernasconi (davanti al Palazzo municipale con il palco principale, e dietro con Scenaoff), fulcro da cui si diramano le iniziative etnico-sociali (con le postazioni delle ONG – Organizzazioni non governative – e le proposte gastronomiche, affiancate dagli appuntamenti della Giornata del Rifugiato) e il mercatino lungo Corso San Gottardo.

Ma ecco il programma. Questa sera, venerdì, alle 21.30 sul palco l’hip hop di Kt Gorique, già premio svizzero della cultura. Seguiranno gli Extraliscio che con il loro punk hanno fatto ballare intere generazioni. Il programma Scenaoff, nel piazzale dietro al Municipio, Y7+Offresh e Camburi dj set. Sabato 15 giugno, invece, alle 21.30, dalle Antille francesi arriveranno i Dowdelin, miscela di dancehall, R&B e ritmi gwoka. Gran finale poi con la diva della musica maliana Omou Sangaré. La Scenaoff prevede invece Easy Sunset e Calabash Crew dj set.

Intanto, la Polizia comunale di Chiasso-Regione 1 comunica che in occasione della manifestazione, la circolazione stradale subirà delle modifiche temporanee per tutta la durata dell’evento.

Il traffico proveniente da sud, lungo il tratto Corso S. Gottardo/via Dunant sino a via Vela, verrà chiuso alla circolazione da oggi, venerdì 14 giugno alle 15, a domenica 16 giugno alle 9. Durante le ore diurne, dalle 04.00 alle 15.00, il traffico potrà liberamente circolare su via Valdani – Corso S. Gottardo – via Dunant, nonché su via S. Franscini, via S. Sebastiano e via Vela. Durante le ore notturne, dalle 15 alle 04.00, via Valdani, via Vela e Vicolo dei Calvi verranno chiuse alla circolazione. Verrà messo in atto il by-pass alle Scuole commerciali lungo via Franscini-via Dante Alighieri. Tramite deviazioni i residenti potranno accedere alle rispettive zone. I trasporti pubblici AMSA e AUTOPOSTALE provenienti da nord e da sud dovranno transitare su Viale Manzoni con fermata all’altezza Bar Binario 07, a causa dell’impraticabilità di via Dunant.