Soley Rusca stacca il ticket per i Mondiali

Soley Rusca è riuscita a strappare il ticket per i prossimi Campionati del Mondo junior a St. Catharines in Canada, a due passi dalle cascate del Niagara, che si svolgeranno dal 18 al 25 agosto.

Lo scorso weekend, sulle acqua del Rotsee di Lucerna, Swiss Rowing ha organizzato i classici trials allo scopo di combinare le giuste barche in previsione dei mondiali. La sorpresa è stata l’inserimento di un’atleta del Rowing Club Sempach, già presente l’anno scorso ai Mondiali di Parigi. La forte svizzero tedesca, tra le migliori singoliste svizzere, allenata dalla moglie del responsabile tecnico federale, è stata inserita in una batteria proprio contro Soley. Inevitabile lo sconforto per un confronto che, sulla carta, doveva essere a favore della svizzero tedesca. In realtà la reazione di Soley è stata così significativa che non solo ha nettamente battuto l’avversaria ma è anche stata inserita nel quattro di coppia, evitando di fatto di dover partecipare al mondiale nel singolo (che risulta essere la barca più difficile) e come riserva dello stesso quattro. Un ottimo risultato anche per il futuro, visto che rimane la più piccola del gruppo.

Già da settimana prossima Soley partirà con il Club Canottieri Lugano per un campo d’allenamento in Italia, per poi rientrare a Sarnen per gli allenamenti con la Nazionale. Occhi puntati anche sui Campionati Svizzeri di Lucerna in calendario il 29 e il 30 giugno dove la momò dovrebbe essere inserita dal Club di appartenenza in due barche lunghe.

La partenza per il Canada è prevista già a metà agosto. Come detto lì Soley farà parte del quattro di coppia unitamente a Lotta Plock (RC Rapperswil Jona), Aurelia Benati (RC Bern) e Seraina Stirnimann (SC Sempach). Le rossocrociate saranno presenti in Canada anche con un altro “quattro senza timoniere” (cioè con un remo solo per ogni vogatrice, a differenza del quattro di coppia che ha due remi per vogatrice); il settore maschile invece sarà al via con un quattro di coppia (bronzo agli Europei, col ticinese Sebastiano Wicky), con il singolo (argento agli europei) e il doppio.